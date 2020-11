Le Samsung Galaxy Z Fold 3 embarquerait un appareil photo caché derrière l’écran pliable

Selon les informations du site coréen ETNews, Samsung souhaiterait intégrer un appareil photo selfie caché derrière l’écran pour son futur Galaxy Z Fold 3.

Depuis quelques mois, les constructeurs se livrent à une bataille pour être parmi les premiers à commercialiser un smartphone équipé d’un appareil photo pour les selfies caché derrière l’écran.

Si ZTE a finalement été le premier à dégainer avec son ZTE Axon 20 5G, Xiaomi et Oppo ont de leur côté déjà fait des démonstrations techniques. Sur le papier, c’est donc entre constructeurs chinois que semble se livrer la bataille. Néanmoins, le numéro 1 mondial des smartphones, Samsung, n’a pas dit son dernier mot.

On sait depuis longtemps que Samsung travaille sur un design baptisé « New Infinity », avec un appareil photo invisible en façade. Depuis un an, les rumeurs se multiplient d’ailleurs quant à la sortie d’un tel smartphone. En février, certains évoquaient ainsi un appareil photo derrière l’écran pour le Galaxy Z Fold 2, même s’il n’en a rien été. Ce jeudi, c’est le site coréen ETNews qui a fait part des dernières avancées de Samsung dans le domaine.

Un développement réparti entre plusieurs divisions de Samsung

Selon le site spécialisé dans les nouvelles technologies, Samsung chercherait à intégrer un appareil photo caché derrière l’écran sur le Galaxy Z Fold 3, la prochaine tablette pliable du constructeur. « Samsung a décidé d’utiliser cette technologie pour son prochain smartphone pliable et a commencé à travailler au développement des technologies nécessaires », indique ainsi le média coréen.

Ce serait ainsi deux divisions de Samsung qui seraient à la tâche, Samsung Display pour les écrans et Samsung Electronics System pour le capteur photo. Afin d’éviter des clichés trop sombres, comme on a pu le voir sur certains prototypes, Samsung aurait par ailleurs décidé d’espacer les pixels sur l’écran, en réduisant sa densité d’affichage, pour que le capteur soit moins gêné et que la lumière l’atteigne plus facilement.

Pour rappel, la caméra selfie de la gamme Galaxy Z Fold a déjà bien évolué depuis le premier modèle, lancé il y a un an et demi. Sur celui-ci, elle était intégrée dans une large encoche, positionnée en haut à droite de l’écran. Sur le Galaxy Z Fold 2, Samsung est parvenu à la miniaturiser en l’intégrant dans un poinçon. Avec le Galaxy Z Fold 3, le constructeur pourrait ainsi la faire complètement disparaître derrière l’écran Oled pliable.

Pour l’heure, on ignore encore quand Samsung compte présenter officiellement son Galaxy Z Fold 3. Selon ETNews, le smartphone pourrait être présenté durant le troisième trimestre de l’an prochain.