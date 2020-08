Xiaomi montre son smartphone avec une caméra invisible sous l’écran

Pour contrer la communication de ZTE, Xiaomi présente une nouvelle technologie de caméra intégrée sous l'écran d'un smartphone. L'objectif est de rendre l'écran totalement et définitivement borderless en oubliant l'ère des encoches et des bulles.

Pour proposer des écrans borderless sur nos smartphones, les fabricants ont dû ruser pour faire disparaitre un certain nombre de composants. On pense par exemple au lecteur d’empreinte, souvent situé à l’avant et qui est désormais proposé sur la tranche ou sous la surface. Le plus encombrant de ces composants est sans aucun doute l’appareil photo. Si Apple a rapidement adopté une énorme encoche, logeant également son système de reconnaissance faciale, les autres fabricants ont souvent opté pour une « bulle », un poinçon dans l’écran le plus petit possible pour faire de la place.

Quelques années plus tard, nous sommes désormais face à une nouvelle évolution attendue : la disparition de la caméra sous la surface de l’écran.

ZTE a fait beaucoup parler de lui en annonçant officiellement le premier smartphone doté d’une caméra sous l’écran. Vous êtes convaincu, comme le fabricant chinois, que cette nouveauté va permettre d’embellir le design de nos appareils mobiles. Xiaomi, qui veut se faire une place parmi les « marques innovantes » du marché ne pouvait pas rester silencieux devant cette annonce. La marque réplique aujourd’hui sur Twitter en publiant une vidéo faisant la démonstration de la dernière génération de sa technologie d’intégration d’une caméra sous l’écran.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg

— Shou Zi Chew (@ShouZiChew) August 28, 2020