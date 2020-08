La caméra sous l’écran du smartphone : cette innovation vous tient-elle à cœur ?

Alors que le premier smartphone avec caméra sous l'écran va bientôt être présenté, nous aimerions savoir si cette innovation était quelque chose que vous attendiez avec impatience.

Ces dernières années, les smartphones nous ont proposé des encoches, des systèmes à slider ou pop-up et des trous dans l’écran pour loger leur capteur photo frontal. À chaque fois, le but est d’offrir une plus grande zone d’affichage en perturbant un minimum l’immersion de l’utilisateur dans le contenu qu’il regarde.

Or, la prochaine évolution en la matière commence doucement mais sûrement à prendre forme. Oppo et Xiaomi présentaient ainsi des concepts de caméra sous l’écran avant que le premier cité ne fasse un joli pas en avant en présentant un prototype profitant de cette implémentation.

ZTE donne rendez-vous en septembre

Sauf que le premier constructeur à dégainer un smartphone avec caméra sous l’écran sera finalement ZTE avec l’Axon 20 5G. Rendez-vous est donné le 1er septembre prochain. L’innovation est forcément intrigante, mais sera-t-elle accueillie à bras ouverts ? C’est justement la question que nous aimerions vous poser.

La caméra sous l’écran est-elle une innovation que vous attendez avec envie ?

Chargement Attendez-vous avec impatience la caméra sous l'écran ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, ça va embellir les smartphones

Non, j'aime les designs actuels

Peu m'importe tant que je peux prendre des selfies

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application Frandroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

D’aucuns nous répondront peut-être d’un oui clair et franc, d’autres préfèrent peut-être la solution du poinçon. N’hésitez pas à détailler votre avis dans les commentaires de cet article, toujours dans le respect des autres intervenants.

Au-delà du débat, il y a fort à parier que d’autres smartphones suivront le mouvement et proposeront à leur tour des smartphones avec caméra sous l’écran. Le prochain à dégainer devrait sans doute être Oppo.