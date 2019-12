Cette technologie n’est pas encore prête, mais les constructeurs de smartphones semblent faire des progrès démonstration après démonstration.

Lors de l’annonce des Reno 3 et 3 Pro, Oppo a dévoilé un nouveau prototype d’un smartphone avec une caméra selfie sous l’écran. Sa particularité est donc d’avoir un écran sans aucune écornure, aucune encoche ou aucun trou. Le camouflage est légèrement visible, mais ne semble pas gênant à première vue. Quelques premières photos ont été publiées sur les réseaux sociaux chinois, on peut apercevoir une légère déformation au niveau de la caméra selfie comme si on a avait voulu effacer vulgairement la caméra selfie avec Photoshop.

01net, sur place, a pu prendre en main ce prototype. La caméra selfie installée serait néanmoins assez loin des standards actuels en termes de capteurs et d’optique. C’est toujours intéressant d’observer les évolutions sur ce type de technologie qui sera certainement commercialisée dans les mois à venir. Notez que Oppo et Xiaomi avaient déjà dévoilé des prototypes avec cette technologie.