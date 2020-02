Samsung voudrait un appareil photo derrière l’écran du Galaxy Z Fold 2

Le successeur du Galaxy Fold, attendu pour juillet prochain, devrait intégrer un appareil photo directement derrière l'écran. Il s'agirait de l'un des premiers smartphones à utiliser un technologie du genre, avant Xiaomi et Oppo.

Alors que le Galaxy Z Flip, second smartphone pliable de Samsung, vient tout juste d’être annoncé pour une commercialisation dans la foulée, on en apprend davantage sur le troisième modèle, le Galaxy Z Fold 2, qui devrait logiquement succéder au Galaxy Fold lancé l’an dernier.

Si l’on comprend bien la nouvelle gamme de smartphones pliables de Samsung, elle devrait donc être composée de deux types d’appareils. D’abord les Z Fold, qui sont en fait des tablettes pouvant se plier au format smartphone, et les Z Flip, qui sont donc des smartphones qui peuvent donc se plier pour prendre moins de place lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Samsung Galaxy Z Fold 2: codename Champ. Will likely use Ultra Thin Glass. Could be the first phone with under display camera. 7.7" Infinity Flex Display. Likely launching around July. Should be around the same time as the Note20.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 17, 2020