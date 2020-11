Le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait mettre fin au principal atout des Galaxy Note

Selon les informations du leaker Ice Universe, le Samsung Galaxy S21 Ultra serait compatible avec le stylet S-Pen. Une première pour un smartphone Samsung en dehors des Galaxy Note.

Cela fait désormais plusieurs années que l’on entend parler d’une disparition de la gamme Galaxy Note de Samsung au profit des Galaxy S d’un côté et des smartphones pliables Galaxy Z de l’autre. Ce jeudi, c’est le leaker chinois Ice Universe qui a livré une information qui pourrait aller dans ce sens.

En effet, dans un message publié sur Twitter, celui-ci, généralement bien informé sur les produits du fabricant sud-coréen, a annoncé que le futur Samsung Galaxy S21 Ultra sera pleinement compatible avec le style S-Pen de la marque.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Concrètement, cela signifierait que la gamme Galaxy Note perdrait ce qui faisait jusqu’à présent son originalité. Alors que les Galaxy S ont l’avantage d’être les premiers smartphones annuels de Samsung et d’optimiser notamment les technologies pour la photo, les Galaxy Note ont un usage plus centré sur la productivité, notamment par l’intégration du stylet S-Pen. Cependant, depuis quelque temps, Samsung aurait songé à proposer son S-Pen sur d’autres appareils. Un premier prototype du Galaxy Z Fold 2 intégrait ainsi ledit stylet, même si cette idée n’est pas allée jusqu’au produit finalisé. Par ailleurs, Samsung a lancé en début d’année une déclinaison « Lite » de son Galaxy Note 10 avec stylet.

Un stylet intégré ou simplement compatible ?

Il ne s’agit pour l’instant que d’une fuite et l’on ignore pour l’heure à quel point le S-Pen serait mis en avant sur le prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Même si l’appareil peut être compatible avec le stylet, rien n’indique encore qu’il soit livré avec et qu’un emplacement soit prévu pour le ranger. Il pourrait ainsi s’agir d’une manière pour Samsung de rendre le Samsung Galaxy S21 Ultra compatible avec le stylet pour les utilisateurs ayant déjà une tablette Galaxy Tab S7 Plus par exemple. Un moyen de renforcer l’écosystème du constructeur.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait être annoncé non pas en février ou en mars 2021 comme les précédents modèles de la gamme Galaxy S, mais dès le mois de janvier. D’ici là, de nombreuses informations sur les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra ont déjà fuité ces derniers mois. Vous pouvez les retrouver dans notre article dédié.