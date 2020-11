Samsung Galaxy S21 : une sortie plus tôt pour faire mal à Huawei

Habitué aux lancements en fin février ou début mars, Samsung compterait sortir ses Galaxy S21 en janvier 2021. Cette initiative aurait pour objectif de mettre la pression sur la concurrence et tout particulièrement sur Huawei.

Nous parlons déjà beaucoup des Galaxy S21 de Samsung. Et pour cause, les prochains fleurons du géant sud-coréen ne devraient pas se faire attendre très longtemps. Plusieurs sources pointent en effet vers une présentation et un lancement commercial des smartphones en janvier alors que le constructeur a l’habitude de faire cela entre fin février et début mars.

Selon l’agence de presse Reuters qui cite trois sources bien informées sur ce sujet, Samsung avancerait ainsi son agenda de sortie des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra pour prendre un temps d’avance sur la concurrence et particulièrement sur Huawei.

Huawei dans le mal et dans le viseur

Huawei a déjà réussi à déloger temporairement Samsung de la place du numéro 1 du marché en 2020. La firme chinoise est cependant toujours sous le coup de l’embargo des États-Unis l’empêchant de s’approvisionner normalement pour construire ses smartphones.

Huawei rencontre notamment des difficultés pour concevoir ses puces Kirin. L’une des sources de Reuters travaillant au sein d’un gros fournisseur de la marque s’attend ainsi à ce que les stocks de la firme s’épuisent vers le début de l’année 2021.

La récente élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis à la place de Donald Trump pourrait engendrer un assouplissement des sanctions. Les responsables de Huawei ne veulent néanmoins pas se donner de faux espoirs et s’attendent à ce que la nouvelle administration cherche elle aussi à se montrer ferme à l’égard de la Chine.

Samsung plus rapide que la concurrence

Samsung anticiperait donc une baisse des parts de marché de Huawei dans ce contexte. Lancer ses Galaxy S21 plus tôt lui permettrait ainsi de bien se positionner pour récupérer quelques miettes avant que des challengers ambitieux et opportunistes comme Xiaomi ou Oppo n’en fassent de même.

En outre, la sortie retardée des iPhone 12 d’Apple cette année a également renforcé tout cet aspect très concurrentiel du marché des smartphones.