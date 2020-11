Samsung Galaxy S21 (S30) : design, caractéristiques… Ce qu’on sait déjà des futurs fleurons coréens

Alors qu'ils font de plus en plus parler d'eux, voici un dossier récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra - à moins qu'ils ne s'appellent Galaxy S30, S30+ et S30 Ultra.

Samsung prépare-t-il des Galaxy S21 ou des Galaxy S30 ? Le nom des appareils est encore en suspens. Cependant, cette famille de nouveaux smartphones fait déjà parler d’elle au travers de quelques fuites de visuels et d’informations.

Nous vous proposons ici de faire le point sur les informations que nous connaissons déjà sur ce Galaxy S21 (ou S30) et ses déclinaisons Galaxy S21+ (ou S30+) et Galaxy S21 Ultra (ou S30 Ultra).

🤔 Samsung Galaxy S21 ou Samsung Galaxy S30 ?

Après les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra lancés au début de l’année 2019, d’aucuns s’attendent à ce que les prochains smartphones haut de gamme de Samsung s’appellent Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. C’est d’ailleurs la logique de numérotation adoptée par les appareils de la gamme Galaxy A — après le A50 est venu le A51.

Toutefois, le doute est permis, car les S20 ont, quant à eux, directement succédé aux S10. On pourrait donc penser que Samsung va poursuivre sur cette lancée et ajouter +10 au non de chaque génération. Toutefois, cette stratégie avait été adoptée en 2020 pour marquer un bond technologique. Or, en ce qui concerne les prochains appareils du géant sud-coréen, il faudrait plutôt s’attendre à une évolution logique peaufinant la formule déjà existante.

Il nous paraît donc plus probable d’avoir affaire à des Galaxy S21, Galaxy S21+ et S21 Ultra.

Un module photo enroulé, mais pas le même design d’écran

Sur sa page Voice, le célèbre leaker OnLeaks a déjà partagé des rendus du Galaxy S21 d’abord, puis du Galaxy S21 Ultra. L’occasion de nous rendre compte qu’une partie du module photo arrière sur cette génération de smartphones s’enroulerait sur la tranche.

Si ce design s’avère être le bon, il sera intéressant de découvrir si ce choix de Samsung est motivé purement par des raisons esthétiques ou si une telle intégration recèle certains avantages techniques (module moins protubérant, davantage de place pour plus des capteurs plus grands ou plus nombreux…).

Les quelques images que nous pouvons observer ici montrent aussi que le Galaxy S21 profiterait de trois capteurs au dos, contre quatre pour le Galaxy S21 Ultra. Reste à savoir si ce dernier goûtera une nouvelle fois à un téléobjectif aux capacités de zoom aussi extravagantes que le S20 Ultra.

En façade, Samsung continuerait a priori sur la voie des écrans percés en 2021, même si on sait que le géant sud-coréen rêve à des dalles pleines, sous trou, ni encoche en dessous desquelles il intégrerait le capteur photo pour les selfies. Autre point important : le Galaxy S21 semble embarquer un écran plat — à l’instar du Galaxy S20 FE — quand le modèle Ultra préserverait une dalle incurvée, une manière de distinguer davantage la version la plus grande et premium.

D’ailleurs, selon les premières informations, le Galaxy S21 aurait droit à une diagonale de 6,2 pouces contre une dalle comprise entre 6,7 et 6,9 pouces pour le Galaxy S21 Ultra. Le leaker Ishan Agarwal mise sur 6,8 pouces pour couper la poire en deux.

À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore d’informations concrètes sur le Galaxy S21+.

Une évolution logique au lieu d’une révolution

En plus du design, quelques indiscrétions sur la fiche technique du Galaxy S21 Ultra ont déjà fait surface sur le web. Il faudrait ainsi s’attendre à des caractéristiques très similaires à celles du modèle de 2020. En effet, voici les quelques spécifications à retenir :

le capteur photo de 108 mégapixels serait toujours de la partie ;

il y aurait toujours un capteur de 40 mégapixels en façade pour les selfies ;

la batterie aurait encore une capacité de 5000 mAh.

Rien de bien nouveau à l’horizon donc de ce point de vue là. Côté logiciel, c’est l’interface maison One UI 3.0 — actuellement en bêta — basée sur Android 10 qui serait proposée nativement. Tout cela est donc très convenu, mais on peut tout de même espérer des nouveautés intéressantes sur les capacités photo et vidéo de ce smartphone.

Il s’agira aussi de savoir si les Galaxy S21 (ou S30) en Europe profiteront du SoC dernier cri de Qualcomm — le Snapdragon 875 a priori — ou s’il faudra encore se contenter de l’équivalent Exynos moins puissant et surtout moins bon en termes d’efficacité énergétique. Dans l’idée d’un lancement anticipé en janvier, il se pourrait néanmoins que les Galaxy S21 fassent totalement l’impasse sur le Snapdragon 875 pour ne sortir qu’avec un SoC Exynos.

Galaxy S21 : la foire aux questions

Ci-dessous, nous tentons de répondre point par point à certaines questions que les utilisateurs peuvent se poser au sujet des Samsung Galaxy S21 (ou Galaxy S30).

🧮 Combien y aura-t-il de Galaxy S21 ?

Tout porte à croire que le début de l’année 2021 sera le théâtre de la présentation de trois modèles haut de gamme Samsung : le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra. Cela n’empêchera sans doute pas le constructeur de lancer d’autres déclinaisons de cette série par la suite.

⚡ Y aura-t-il un chargeur dans la boîte des Galaxy S21 ?

Même si la branche de Samsung aux États-Unis a moqué la décision d’Apple, le géant sud-coréen pourrait marcher sur les pas de la pomme et retirer à son tour le chargeur dans les boîtes de ses Galaxy S21. Les raisons mises en avant seraient identiques : valoriser un comportement écoresponsable en rendant les boîtes plus légères et donc plus faciles à transporter tout en évitant de continuer de fabriquer des adaptateurs secteur que beaucoup de personnes ont déjà à la maison. Dans le même temps, la firme gagnerait plus d’argent en vendant séparément les chargeurs en question aux utilisateurs qui en ont besoin.

📡 Les Samsung Galaxy S21 seront-ils compatibles 5G ?

Cela ne fait aucun doute : tous les Galaxy S21 seront compatibles avec le réseau 5G. Il serait plus judicieux de se demander s’il existera encore des déclinaisons uniquement 4G de ces smartphones.

🗓 Quand sortiront les Samsung Galaxy S21 ?

Plusieurs rumeurs évoquent une sortie en janvier, ce qui semble se corroborer par une agitation du côté des usines de production de masse. Selon les dernières informations disponibles, les Samsung Galaxy S21 seraient présentés autour du 14 janvier pour un lancement le 29 du même mois.

Cette sortie anticipée aurait notamment pour but de mettre la pression sur le concurrent Huawei.

💸 Quel sera le prix des Samsung Galaxy S21 ?

Il est encore trop tôt pour nous avancer avec certitude sur les tarifs conseillés des futurs smartphones haut de gamme de Samsung. En prenant la génération précédente comme repère, on peut cependant estimer que le Galaxy S21 classique se maintiendra à plus ou moins 1000 euros. Le Galaxy S21+ sera sans doute proposé aux alentours de 1100 euros et le Galaxy S21 Ultra coûtera probablement plus cher que son prédécesseur à 1359 euros. Un prix de plus de 1400 euros est donc plausible.