Le Samsung Galaxy Fold 2 serait doté d’un stylet et d’un grand écran externe

Le futur Samsung Galaxy Fold 2 devrait corriger en grande partie les erreurs du premier modèle, notamment en intégrant un grand écran à l’extérieur, mais également en ajoutant un stylet. Le smartphone profiterait également d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

C’est cet été que Samsung devrait présenter officiellement son troisième smartphone à écran pliable, le Galaxy Fold 2. Ce smartphone devrait reprendre la même format, à mi-chemin entre la tablette et le smartphone, que le modèle lancé l’an dernier et pourrait être dévoilé en même temps que la future gamme des Samsung Galaxy Note 20.

Ce lundi, on a appris davantage d’informations au sujet de ce futur smartphone pliable. Dans une série de tweets, Ross Young, président de Display Supply Chain Consultants (DSCC), bien informé sur l’industrie des smartphones, a en effet détaillé les caractéristiques du Samsung Galaxy Fold 2. Il y affirme notamment que le smartphone pliant sera équipé d’un écran principal de 7,59 pouces, plus grand donc que les 7,3 pouces du premier modèles. Au niveau de la dalle pliable, il confirme par ailleurs certaines rumeurs indiquant que Samsung se portera non pas sur un écran tout en plastique, comme le premier modèle, mais sur une protection en verre ultrafin comme sur le Galaxy Z Flip.

Galaxy Fold 2 Leak cont.

•Notch/Hole/UPC – They wanted to go with an under panel camera, but it isn't ready yet. Will be a punch hole.

•Pen Input: Yes, will have the S-Pen. Fits in with the Note Series and enhances the tablet experience.#Samsung #GalaxyFold #Foldable

— Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020