Samsung préparerait bien un vrai Galaxy Fold 2

Alors que le Galaxy Z Flip arrive bientôt, on pouvait se demander si Samsung avait abandonné la formule du Galaxy Fold, son premier smartphone pliable. Il n'en serait rien : le Fold 2 serait déjà en développement.

Samsung a été l’un des premiers constructeurs de renom à se tourner vers les écrans pliables. Cependant, cela ne s’est pas fait sans heurt : le Galaxy Fold a connu beaucoup de problèmes avant de ressortir sur le marché dans une version améliorée.

Notre verdict sur le Galaxy Fold a toutefois été en demi-teinte : d’un côté, on aperçoit l’excitant futur potentiel. De l’autre, on ne peut qu’être frustré de l’usage présent. Alors que le Galaxy Z Flip ne va pas tarder à être dévoilé, on pouvait s’attendre à ce que la formule smartphone/tablette soit abandonnée par le constructeur… mais il n’en serait rien.

Le Galaxy Fold 2 est bien en travaux

Le site Galaxy Club, très bien informé dès qu’il s’agit de la marque, avance en effet avoir des informations en provenance directe de Samsung. Selon eux, l’entreprise est d’ores et déjà en train de développer un nouveau smartphone avec le nom de code « Winner2 » ou « Win2 ».

Il ne faut pas chercher très loin pour comprendre qu’il s’agit du Galaxy Fold 2. Et pour cause : le premier modèle avait le nom de développement « Winner », tout simplement. Naturellement, un « Win2 5G » serait également en développement.

Selon toute vraisemblance, le Galaxy Fold 2 serait en développement depuis quelque temps maintenant et pourrait donc sortir plus tôt qu’on ne le pense, peut-être même en fin d’année 2020. À titre très personnel, j’en suis bien heureux : les smartphones à clapet type Motorola Razr m’intéressent moins qu’un smartphone se transformant en tablette à volonté.

Il y a cependant beaucoup à faire pour rattraper les erreurs de jeunesse du Galaxy Fold premier du nom. Outre naturellement la fragilité de son écran, on attend du constructeur qu’il évite la fête aux encoches du premier modèle et nous offre enfin une expérience smartphone satisfaisante.