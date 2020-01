Samsung compte bel et bien lancer plusieurs smartphones pliables en 2020

En dévoilant ses objectifs en matière de smartphones pour l'année 2020, Samsung a confirmé vouloir lancer plusieurs appareils pliables cette années, avec plusieurs types de designs.

Ce jeudi, à l’occasion de la publication de ses résultats financiers pour l’année 2019, Samsung a également évoqué certains de ses projets pour l’année 2020. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le constructeur coréen croit fort dans les smartphones pliables.

En effet, si Samsung a déjà lancé le Galaxy Fold en fin d’année dernière, le constructeur compte aller encore plus loin cette année. Le communiqué publié ce jeudi permet à la firme de mettre en avant ce type d’appareils qui devrait être partie intégrante de la stratégie de croissance financière du groupe en 2020.

Un second smartphone pliable confirmé pour le premier trimestre

Ainsi, Samsung annonce que « le premier trimestre de la division mobile sera stable de trimestre à trimestre, avec de nouveaux modèles haut de gamme et smartphones pliables qui amélioreront les ventes, mais coûteront davantage en dépenses marketing ». Le constructeur fait sans doute référence ici au Samsung Galaxy Z Flip dont l’annonce est attendue pour le 11 février prochain, en même temps que les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Une référence répétée lorsque Samsung affirme que « la division mobile cherche à accroître ses bénéfices en augmentant les ventes de modèles premium, comme la gamme 5G et les nouveaux appareils pliables ».

De « nouveaux designs » prévus en 2020

Plus intéressant encore, Samsung ne cherche pas à se positionner dans la course aux performances comme l’ensemble du marché. Alors que le constructeur prévoit une course à l’armement en matière de mémoire, d’appareils photo ou de puces, la firme compte y répondre « en étendant l’adoption de la 5G et en présentant de nouveaux designs pour ses produits pliables ».

Une formulation au pluriel concernant les appareils pliables qui indique bel et bien que Samsung ne se limitera pas eu seul Galaxy Z Flip cette année, mais que le constructeur présentera bien au moins deux smartphones pliables. Rappelons que plusieurs rumeurs évoquent la sortie, plus tard dans le courant de l’année, du successeur du Galaxy Fold, avec une pliure verticale, comme un livre.