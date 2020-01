Samsung Galaxy Z Flip : voici les caractéristiques et visuels officiels du futur smartphone pliable

À deux semaines de sa présentation officielle, le Galaxy Fold est apparu en détails sur le site WinFuture. Nos confrères allemands ont ainsi mis en ligne des visuels officiels du smartphone ainsi que l'ensemble des caractéristiques du prochain smartphone pliable de Samsung

Dans deux semaines, Samsung profitera de sa conférence Galaxy Unpacked à San Francisco pour présenter officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Des appareils dont on sait déjà à peu près tout, du design en passant par le prix, les caractéristiques ou la date de sortie.

Mais Samsung ne devrait pas s’arrêter là. Le constructeur coréen compte également y présenter un quatrième smartphone, le Galaxy Z Flip. Et à son sujet, on en sait beaucoup moins. Ou plutôt, on en savait beaucoup moins. Le site allemand WinFuture a en effet publié ce mardi une flopée d’images de rendus présentés comme officiels du smartphone.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Flip devrait être le second smartphone à écran pliable de Samsung après le Galaxy Fold dévoilé il y a un an, mais commercialisé en fin d’année dernière. Contrairement à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip devrait cependant se plier à la verticale, et non pas à l’horizontale. Il ne devrait pas non plus intégrer de grand écran externe, mais simplement une dalle de 6,7 pouces à l’intérieur.

Outre le design avec des bordures assez larges et quelques éléments en caoutchouc pour amortir le choc de la fermeture du clapet, WinFuture révèle également quelques caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip.

Un Snapdragon 855+ et un second écran d’un pouce

Selon les informations obtenues par le site allemand, le smartphone à écran pliable serait doté d’un écran au ratio 22:9 de 2636 x 1080 pixels. Il devrait également intégrer un appareil photo pour les selfies directement dans la dalle, comme les prochains Galaxy S20. Enfin, l’écran serait compatible HDR10+ et intégrerait bel et bien une couche de verre ultrafin comme certaines rumeurs le laissaient entendre ces derniers mois. Si le smartphone ne propose pas d’écran véritablement utilisable sur la face extérieure, il profite cependant d’une petite dalle de 1,06 pouce permettant d’afficher quelques informations comme l’heure ou les notifications.

Concernant les caractéristiques techniques, le smartphone devrait embarquer une puce Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.0, mais pas de tiroir pour carte microSD. Le smartphone intégrerait également une batterie de 3300 mAh rechargeable jusqu’à une puissance de 15W et compatible avec la charge sans fil. Il devrait aussi profiter de haut-parleurs stéréo, mais n’aurait pas de prise casque.

Pour la photo, le Samsung Galaxy Z Flip s’équiperait d’un capteur principal de 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1,8 et d’un module ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2). Enfin, pour les selfies, le smartphone choisirait un appareil de 10 mégapixels intégré dans l’écran avec une ouverture de f/2,4.

Enfin, concernant le prix, WinFuture précise que le Galaxy Z Flip sera lancé « à partir de 1500 euros ». Concernant la date de sortie, Max Weinbach affirmait récemment que le smartphone serait disponible dès le 14 février. On devrait en savoir plus le 11 février prochain, lors de la conférence organisée par Samsung.