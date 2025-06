Le meilleur de Xiaomi est à prix cassé sur AliExpress : voici les offres à ne pas manquer 

AliExpress sonne le coup d’envoi de ses promos d’été et promet jusqu’à 80 % de remise sur son catalogue. C’est l’occasion ou jamais pour s’équiper des meilleures références tech du moment à prix doux.

La Xiaomi Pad 7 Pro // Source : Frandroid

AliExpress devance les soldes d’été et affiche jusqu’au 25 juin de belles remises sur une large sélection de produits. Déjà reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses smartphones, tablettes et autres références tech, Xiaomi devient alors plus accessible que jamais.

Voici notre sélection des meilleures affaires Xiaomi à saisir durant les promos d’été AliExpress :

Pour aller encore plus loin, AliExpress met quotidiennement en jeu de beaux cadeaux. On vous explique comment participer et faire le plein d’avantages.

Codes promo, remises exceptionnelles et cadeaux à gagner

Jusqu’au 25 juin à 23h59, une large sélection de produits tech sont à prix réduit sur AliExpress. La plateforme d’e-commerce vous propose en complément une série de codes promo (non cumulables) à saisir lors du règlement :

le code promo SSFR02 offre 2 euros de remise dès 15 euros d’achat ;

offre 2 euros de remise dès 15 euros d’achat ; le code promo SSFR04 offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ;

offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ; le code promo SSFR10 offre 10 euros de remise dès 69 euros d’achat ;

offre 10 euros de remise dès 69 euros d’achat ; le code promo SSFR20 offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ; le code promo SSFR40 offre 40 euros de remise dès 279 euros d’achat ;

offre 40 euros de remise dès 279 euros d’achat ; le code promo SSFR50 offre 50 euros de remise dès 349 euros d’achat ;

offre 50 euros de remise dès 349 euros d’achat ; le code promo SSFR60 offre 60 euros de remise dès 439 euros d’achat.

Vous en voulez encore plus ? Après chaque commande, AliExpress vous invite à secouer votre smartphone afin de tenter votre chance. À la clé : des remises supplémentaires pour vos futurs achats et de beaux cadeaux à gagner, comme une Nintendo Switch, un aspirateur-robot Roborock, ou encore une caméra d’action DJI.

Redmi Note 14 Pro+ 5G : un champion de la photo à prix léger

Généralement, entre qualité photo et petit prix, il faut choisir. Sauf si vous optez pour le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Exceptionnellement affiché à 239,99 euros au lieu de 373 euros sur AliExpress, cet excellent smartphone noté 8/10 par Frandroid dispose d’un atout rare pour un tarif aussi contenu : un appareil photo de 200 mégapixels dopé à l’IA.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi a prévu un puissant outil de retouche, simple à utiliser qui plus est. En un clin d’œil, les objets les plus disgracieux sont effacés, vos photos sont étendues et vos portraits magnifiés. Pour offrir de telles fonctionnalités sans subir le moindre ralentissement, le Redmi Note 14 Pro+ 5G s’appuie sur la puce Snapdragon 7s Gen 3, optimisée pour l’IA.

La qualité d’affichage est également au rendez-vous, ce smartphone étant pourvu d’un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces. Dernier atout et pas des moindres : le Redmi Note 14 Pro+ 5G tient presque 18 heures avec une batterie pleine et se recharge en moins de 30 minutes à 120 W.

Poco F7 Ultra : un smartphone gaming doué en photo

Dans le giron de Xiaomi, les smartphones Poco sont reconnus pour leurs performances et leur capacité à faire tourner la plupart des jeux mobiles. Officialisé en mars dernier, le Poco F7 Ultra ne fait pas figure d’exception avec son SoC Snapdragon 8 Elite et ses 12 Go de mémoire vive.

En prime, ce modèle s’offre un magnifique écran AMOLED 2K et 120 Hz de 6,67 pouces, idéal pour profiter des jeux phares et des contenus en streaming dans les meilleures conditions. Et si habituellement les smartphones de gaming pêchent au niveau de la photo, le Poco F7 Ultra se targue d’embarquer un beau trio de capteurs de 50 + 32 + 50 mégapixels capable de filmer jusqu’en 4K, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels.

En dépit de son équipement premium, le Poco F7 Ultra est accessible jusqu’au 25 juin au prix plancher de 475,99 euros chez AliExpress, au lieu des 703 euros habituels.

Xiaomi Pad 7 Pro : une tablette pour le gaming et le multimédia à prix doux

Pour ses promos d’été, AliExpress regorge de nouveautés à prix réduit, comme la Xiaomi Pad 7 Pro, dévoilée en avril dernier.

La Xiaomi Pad 7 Pro // Source : Frandroid

Également notée 8/10 par Frandroid, celle-ci multiplie les bons points :

un confortable écran IPS 144 Hz de 11,2 pouces affichant à une définition de 3,2 K ;

une performance rare permise par son SoC Snapdragon 8s Gen 3 adossé à 8 Go de RAM ;

une webcam de 32 mégapixels pour réaliser des appels vidéo avec une grande netteté.

Et pas question de se retrouver à court de batterie au beau milieu d’un film ou d’une partie, la Xiaomi Pad 7 Pro étant plutôt endurante avec son autonomie de deux jours. Et au besoin, elle se recharge en seulement 75 minutes.

Durant les promos d’été AliExpress, cette tablette polyvalente est accessible à 324,99 euros au lieu de 531 euros, soit avec une belle remise de 37 %.

Xiaomi Air Fryer 5.5L : pour cuisiner sain, facilement et sans se ruiner

Si vous aimez manger léger et sain, mais n’avez pas encore investi dans une friteuse à air, c’est le moment idéal. AliExpress propose jusqu’au 25 juin la Xiaomi Air Fryer 5.5L à 55,18 euros au lieu de 84 euros avec le code promo SSFR04.

La Xiaomi Air Fryer 5.5L // Source : Xiaomi

Comparée à d’autres modèles, cette friteuse à air présente l’intérêt d’être équipé d’un large bac de 5,5 litres, capable d’accueillir un poulet entier. De quoi cuisiner pour toute la famille ou de s’adonner au batch cooking, pour préparer ses plats pour toute la semaine.

Viande, poisson, légumes, frites, tous vos plats favoris peuvent être cuits sans matière grasse et ressortir dorés et croustillants à souhait. Cette version embarque même un mode de cuisson à basse température (40 °C), idéal pour concocter des yaourts maison ou réaliser ses propres fruits séchés.

Xiaomi Air Compressor 2 : un gonfleur multifonction à portée de main

C’est toujours dans les moments et les lieux les plus improbables que les pneus de sa voiture ou de son vélo tombent à plat. Pour reprendre la route au plus vite sans devoir appeler à l’aide, rien ne vaut une pompe portative.

La Xiaomi Air Compressor 2 // Source : Xiaomi

Justement, AliExpress propose actuellement la Xiaomi Air Pump 2 à 26,90 euros au lieu de 59,99 euros avec le code promo SSFR04. De la taille d’une main, ce boîtier vous permet de vérifier régulièrement la pression de vos pneus et surtout de les gonfler en cas d’urgence.

Aussi compacte soit-elle, la Xiaomi Air Compressor 2 s’adapte aussi bien aux trottinettes, aux vélos qu’à votre voiture. Et aucun risque de surgonfler vos équipements, cette pompe disposant d’un capteur dédié et s’arrêtant automatiquement une fois la pression souhaitée atteinte.