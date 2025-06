Cette offre d’électricité est moins chère qu’EDF : mais vaut-elle vraiment le coup ? Notre avis

Une offre électrique moins chère que l’offre EDF Heures Creuses / Heures Pleines ? C’est ce que propose Plénitude (Eni). On compare cette offre à EDF Tempo, pour vous aider à faire le meilleur choix.

Compteur Linky

De l’électricité 100 % verte à prix fixe pendant deux ans, livrée chez soi : telle est la promesse faite par une des offres proposées par Plenitude. Mais celle-ci fait-elle le poids face à Tempo d’EDF ?

Si vous l’ignoriez encore, le géant italien de l’énergie Eni a officiellement pris le nom de Plenitude en octobre 2024. Avec environ 10 millions de clients dans une quinzaine de pays d’Europe (dont environ un million en France), l’entreprise produit et fournit de l’électricité verte et du gaz.

En matière d’électricité, elle propose deux formules : Plenifix 1 an et Plenifix 2 ans. Cette seconde offre est celle que nous vous présenterons dans cet article. L’objectif : évaluer ses avantages face à Tempo, une option des tarifs réglementés proposés par EDF.

Un prix stable sur deux ans

L’un des principaux atouts de l’offre Plenifix 2 ans de Plenitude est sa stabilité tarifaire sur toute la durée du contrat. Autrement dit, les clients sont à l’abri des fluctuations des prix sur une période de 24 mois. Pour rappel, les tarifs réglementés de vente (TRV) sont actualisés deux fois par an, en février et en août.

De plus, Plenitude garantit une fourniture d’électricité verte standard, certifiée par des Garanties d’Origine françaises. L’offre propose une option Base et une option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC), dont voici les prix détaillés :

Puissance (en kVA) Option Base Option HP/HC Abonnement par an (€ TTC) Prix par kWh (€ TTC) Abonnement par an (€ TTC) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh) 3 124,98 0,177 4 6 164,64 0,177 4 168,44 0,188 45 0,150 19 9 207,21 0,177 4 216,15 0,188 45 0,150 19 12 250,29 0,177 4 260,22 0,188 45 0,150 19 15 290,45 0,177 4 301,89 0,188 45 0,150 19 18 328,72 0,177 4 344,82 0,188 45 0,150 19 24 416,14 0,177 4 434,74 0,188 45 0,150 19 30 503,94 0,177 4 516,05 0,188 45 0,150 19 36 590,72 0,177 4 584,65 0,188 45 0,150 19

Rappel concernant EDF Tempo

Si elle est relativement peu répandue, l’option Tempo d’EDF gagne de plus en plus en popularité, surtout depuis que les TRV ont connu une baisse importante de 15 % en février dernier. Dans cette offre, les prix de l’électricité varient non seulement en fonction des heures (creuses et pleines), mais également selon des jours. L’objectif est d’inciter les consommateurs à adapter leur consommation selon la demande du réseau électrique.

Dans l’offre Tempo, les heures creuses (de 22 h à 6 h) affichent des prix réduits, tandis que les heures pleines sont naturellement plus coûteuses – rien de nouveau par rapport à l’offre HP/HC classique. En revanche les jours de l’année tarifaire, allant du 1er septembre au 31 août, sont répartis dans trois catégories selon le niveau de prix :

les jours bleus, 300 jours par an, affichent les tarifs les plus bas,

les jours blancs, 43 jours par an, proposent des tarifs intermédiaires,

et les jours rouges, seulement 22 par an, présentent des prix particulièrement élevés.

Pour 2025, retrouvez ci-dessus la grille tarifaire de l’offre Tempo :

Puissance (en kVA) Abonnement par mois (€ TTC) Jour bleu Jour blanc Jour rouge HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh) 6 13,93 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8 9 17,45 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8 12 20,96 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8 15 24,23 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8 18 27,50 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8 30 41,47 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8 36 48,45 0,155 2 0,128 8 0,179 2 0,144 7 0,658 6 0,151 8

Alors, que choisir ?

Comme vous l’aurez compris, l’offre Plenifix 2 ans de Plenitude reste généralement moins avantageuse financièrement que l’option Tempo d’EDF, que ce soit en tarif Base ou en Heures Pleines / Heures Creuses.

Cependant, elle vous protège de l’envolée des prix durant les jours rouges Tempo. Certes, ces journées coûteuses sont limitées à 22 jours par an et peuvent par conséquent ne pas peser grand-chose à l’échelle d’une année, mais elles tombent majoritairement durant les mois d’hiver, notamment en janvier et en décembre, quand le besoin en chauffage est le plus élevé.

En janvier 2025, par exemple, 11 jours rouges étaient programmés. Ces périodes peuvent fortement impacter la facture d’électricité mensuelle, en particulier si les clients ne peuvent pas décaler leur consommation vers les heures creuses. L’offre Tempo ne peut donc pas convenir aux ménages qui se chauffent uniquement à l’électricité.

Dans ce cas, l’offre de Plénitude est intéressante financièrement, car elle est moins chère que le tarif EDF réglementé.