Amazon casse le prix de cette caméra connectée 4K, avec détection de mouvements par IA

Si vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille, mieux vaut opter pour une caméra de surveillance connectée efficace et bourrée de fonctionnalités. Certaines sont peu chères, à l’image de l’Eufy E30, qu’Amazon propose actuellement à 53,99 euros au lieu de 79 euros.

L’idée de laisser votre domicile sans surveillance pendant vos vacances vous angoisse peut-être. Pour être plus serein, vous pourrez par exemple vous offrir une petite caméra de surveillance connectée discrète et riche en fonctionnalités, comme l’Eufy E30. Images en 4K, détection par IA, audio bidirectionnel… Ce modèle est très complet, et pour ne rien gâcher, son prix ne dépasse pas 60 euros.

Les points forts de l’Eufy E30

Une petite caméra 360° discrète

L’enregistrement en 4K

La détection de mouvements par IA

Auparavant affichée à 79 euros, la caméra de surveillance connectée intérieure Eufy E30 est aujourd’hui disponible en promotion à 53,99 euros sur Amazon.

Une petite caméra qui se fait oublier

L’Eufy E30 est une caméra de surveillance d’intérieur tout en rondeurs qui a l’avantage d’être particulièrement petite. Discrète, elle peut vite se faire oublier et se fondre dans votre décoration d’intérieur, qu’elle soit placée sur un meuble ou fixée au mur grâce à son support fourni. Sa tête est par ailleurs capable de pivoter à 360° et de s’incliner à 75°, ce qui vous permet de garder un œil sur l’ensemble de votre pièce.

Cette petite caméra fonctionne aussi avec une application, sur laquelle on peut visionner le flux vidéo en direct, faire une mise au point sur un sujet en particulier ou bien activer une vue panoramique pour observer une scène plus élargie. L’Eufy E30 est également compatible avec Alexa, Google Assistant et HomeKit (attention, sa qualité d’image passera à 1 080p avec cette dernière solution).

Une détection des personnes précise

Côté fonctionnalités, Eufy n’a pas fait les choses à moitié et propose tout d’abord aux utilisateurs des images en 4K UHD, donc bien nettes et détaillées. Une vision nocturne infrarouge est aussi disponible, permise par le projecteur intégré qui a aussi pour effet de dissuader d’éventuels intrus. La caméra embarque surtout une intelligence artificielle qui lui permet de reconnaître avec précision les humains, les animaux de compagnie et même les pleurs d’un bébé. Et lorsqu’elle détecte des personnes et des animaux, elle peut tout à fait les suivre et les filmer.

L’audio bidirectionnel est aussi de la partie pour échanger avec les personnes présentes chez vous. Côté stockage, la marque propose un cloud, mais si vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, vous pourrez toujours glisser une carte SD dans la caméra. Et si vous avez besoin d’un espace de stockage plus important, vous pourrez toujours opter pour une HomeBase S380 (non fournie ici) qui permet d’étendre ce stockage jusqu’à 16 To.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance du moment.

