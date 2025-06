Nintendo Switch 2 : un marteau, un écran… le résultat est hallucinant

L’écran de la Nintendo Switch 2 se raye très facilement, mais ne vous y fiez pas. Des tests révèlent qu’il est en réalité quasi indestructible.

Sortie il y a maintenant une semaine, la Nintendo Switch 2 ne cesse de faire couler de l’encre. Entre sa prise en main assez inconfortable à cause de ses Joy-Con plats et la polémique entourant son autonomie, il y a du bon et du moins bon.

Nintendo Switch 2 // Source : TechRax

Néanmoins, cela ne l’a pas empêchée de faire un départ de ventes canon, s’affirmant comme la console la mieux vendue de ces dernières générations sur sa première semaine de lancement.

Avec 3,5 millions de consoles vendues en seulement 4 jours, la nouvelle console de Nintendo explose littéralement tous les records établis par ses concurrents et même la Switch première du nom. En France, Nintendo a écoulé 169 000 consoles lors de son week-end de lancement.

Bref, c’est un carton plein malgré les critiques. Et ici on va parler d’une chose qui fâche, mais pas tant que ça : l’écran.

L’écran de la Switch 2 est très sensible aux rayures

On a déjà parlé en large et en travers de la qualité d’affichage de la Switch 2 qui a une dalle LCD et non une dalle Oled comme la dernière itération de la Switch. Non, ce qui nous intéresse, c’est la solidité de cet écran.

Nintendo met en garde les possesseurs de Switch 2, un film de protection est apposé en usine sur l’écran de la console et il ne faut absolument pas le retirer. Il fait office de maintit pour le verre qu’il protège afin que, s’il était amené à casser, il soit maintenu en feuilletage comme un pare-brise.

Je l’ai déjà vu sur mon exemplaire. Ce film de protection en plastique est très fragile, il marque très rapidement. Un ongle suffit à laisser une trace dessus. Ma recommandation est d’apposer au plus vite un verre de protection sur la console pour éviter toute microrayure.

Mais il est extrêmement résistant aux chocs

Zack Nelson de la chaîne JerryRigEverything est allé plus loin en osant enlever la protection de Nintendo pour tester la résistance de l’écran en lui-même. Faire glisser un cutter à sa surface suffit à le rayer, il n’est vraiment pas étudié pour être dépourvu de son film plastique.

Mais le plus important est encore sa résistance aux chocs. Et là, on a une très très bonne surprise. Armé d’une clé multiprise, il abat l’outil sur l’écran de la Switch 2.

Les premiers coups sont légers, mais il intensifie la pression au fur et à mesure. Et ce n’est qu’au cinquantième coup de clé que l’écran finit par céder. C’est absolument énorme. Cela signifie que l’écran de la Switch 2 est quasiment indestructible. Il faut vraiment qu’il subisse un choc intense pour casser.

Un constat aussi opéré par la chaîne TechRax qui a réalisé le même test en s’y donnant à coeur joie avec un marteau. Pour eux, il aura fallu 11 coups pour que l’écran se noircisse en partie.

On peut bien reprocher moult choses à la Switch 2, mais question durabilité, elle est très bien lotie.