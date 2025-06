Nintendo Switch 2 : un lancement record pour une console de jeux

3,5 millions de consoles en 4 jours : la Nintendo Switch 2 vient d’accomplir l’impossible.

La Nintendo Switch 2 vient de redéfinir ce qu’est un lancement réussi dans l’industrie du jeu vidéo. Avec 3,5 millions de consoles vendues en seulement 4 jours, la nouvelle console de Nintendo explose littéralement tous les records établis par ses concurrents, que ce soit la PlayStation 5, la PS5 Pro ou les Xbox Series X/S.

Ces chiffres donnent le vertige quand on les met en perspective. Pour bien comprendre l’ampleur de cet exploit, il suffit de regarder ce que faisaient les autres acteurs lors de leurs meilleurs lancements. La PlayStation 4, qui détenait le record jusqu’ici avec 1 million d’unités en 24 heures en 2013, fait pâle figure. Nintendo a tout simplement triplé ce record dès le premier jour.

Même en France, la Switch 2 confirme sa domination écrasante. Selon les données rapportées par Oscar Lemaire, Nintendo a écoulé 169 000 consoles lors du week-end de lancement dans l’Hexagone, pulvérisant littéralement le précédent record détenu par la PlayStation 5 qui avait atteint 107 000 exemplaires en 2020. Cette performance hexagonale représente donc une progression de 58 % par rapport au meilleur lancement de console jamais enregistré en France.

Pour donner une idée de l’ampleur du phénomène, ces chiffres placent la Switch 2 devant toutes les autres consoles historiques : la PlayStation 4 avait réalisé 87 000 ventes à son lancement, la Switch originale 102 000 unités, et même la Xbox Series X/S plafonnait à 33 000 exemplaires.

Cette performance exceptionnelle ne doit rien au hasard. Nintendo a capitalisé sur le succès phénoménal de la première Switch (152 millions d’exemplaires vendus) et a surtout tiré les leçons des problèmes de stock qui avaient gâché le lancement de 2017. Cette fois, pas de pénurie : les magasins étaient prêts, et ça se voit dans les résultats.

Autre facteur clé : le contexte

Contrairement aux Xbox Series et PS5 qui ont débarqué en pleine pandémie avec tous les problèmes logistiques que ça impliquait, la Switch 2 bénéficie d’une situation normale. Nintendo a pu produire et distribuer massivement, sans les contraintes sanitaires qui ont compliqué la vie de Sony et Microsoft en 2020.



Pour mesurer l’ampleur de ce carton, rien de tel qu’une comparaison directe avec les autres géants du secteur.



Quand Sony a lancé sa PS5 en novembre 2020, l’euphorie était palpable. La console promettait de révolutionner le gaming avec son SSD ultra-rapide et ses graphismes next-gen. Les premiers chiffres semblaient d’ailleurs confirmer cet enthousiasme : 723 341 consoles vendues lors de la première semaine européenne. Du jamais vu pour Sony, qui avait fait 10 fois mieux que la PS4 sept ans plus tôt.

Sauf que face aux 3,5 millions de Switch 2 en 4 jours, même ce “carton” de la PS5 paraît modeste. Pour atteindre les chiffres de Nintendo, Sony avait eu besoin de plusieurs semaines et de multiples marchés. La différence d’écart est tout simplement vertigineuse.

Xbox Series X/S : Microsoft à la traîne

Du côté de Microsoft, la situation est encore plus délicate. Les Xbox Series X et S, lancées en novembre 2020, revendiquaient pourtant “le meilleur lancement de l’histoire Xbox”. Dans les faits, les estimations parlent d’environ 1,2 à 1,4 million de consoles vendues mondialement la première semaine.

L’explication du phénomène

Cette domination de Nintendo ne tient pas du hasard. Contrairement à Sony et Microsoft qui se battent sur le terrain des performances pures, Nintendo a misé sur l’innovation d’usage. La Switch 2 conserve ce principe d’hybridité qui permet de jouer partout, concept qui a séduit bien au-delà des gamers traditionnels.

Et il faut reconnaître que Nintendo a eu raison de ne pas révolutionner sa formule. Pourquoi changer une recette qui marche ? La Switch première génération a prouvé que le concept portable/salon répondait à un vrai besoin. Plutôt que de tout chambouler comme l’avait fait la Wii U en son temps, Nintendo a préféré perfectionner l’existant : écran plus grand, performances améliorées, manettes magnétiques. C’est du Nintendo tout craché : prendre un concept éprouvé et le pousser dans ses retranchements. Cette philosophie du “moins mais mieux” tranche avec la course aux specs de la concurrence et visiblement, le public adhère massivement.

Autre atout majeur : la rétrocompatibilité totale avec la Switch première génération. Pas besoin de racheter sa ludothèque, un argument économique de poids quand on sait que certains possesseurs ont des dizaines de jeux. Sony et Microsoft proposent aussi de la rétrocompatibilité, mais pas de manière aussi fluide et universelle.

Pour bien saisir l’ampleur du phénomène Switch 2, il faut se rappeler que Nintendo avait déjà créé la surprise avec la première Switch en 2017. À l’époque, beaucoup doutaient du concept après l’échec cuisant de la Wii U. Pourtant, la Switch originale avait réussi un lancement remarquable avec 2,74 millions d’unités vendues lors de son premier mois, malgré des stocks limités qui créaient des ruptures partout dans le monde.

La différence avec la Switch 2 est saisissante : Nintendo a appris de cette expérience et s’est assuré d’avoir suffisamment de stock pour répondre à la demande. Résultat ? En seulement 4 jours, la nouvelle console fait déjà mieux que sa grande sœur sur un mois entier. C’est d’autant plus impressionnant que la Switch 2 coûte plus de 150 euros de plus que la Switch à son lancement (469€ contre 329€).

