Samsung prépare actuellement les Galaxy S11, S11+ et S11e. Plusieurs informations circulent déjà autour de ces smartphones et nous vous proposons ce dossier récapitulatif pour résumer tout ce que l'on sait à leur sujet.

En 2020, l’un des premiers smartphones à attirer tous les regards sera très certainement le Samsung Galaxy S11… ou plutôt le Galaxy S11 et ses déclinaisons. Petit à petit nous voyons diverses informations à leur sujet émerger et nous vous proposons ici de faire le point sur tout ce que l’on sait afin d’avoir une bonne vision d’ensemble.

Notre vidéo

Performances et écran 120 Hz

Commençons par les informations les plus concrètes et celles-ci concernent les performances du Galaxy S11. En effet, Samsung a déjà officialisé l’Exynos 990, le SoC que l’on devrait trouver à l’intérieur des prochains fleurons de la marque.

La puce en question est gravée en 7 nm EUV qui promet, entre autres, un gain de 20 % sur les performances par rapport à la génération précédente et une intelligence artificielle à la pointe grâce à un NPU (Neural Processing Unit) intégré. Mais ce n’est pas la chose la plus intéressante que nous réserve ce composant.

En effet, il faut considérer le fait que le SoC prend aussi en charge les écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les Samsung Galaxy S11 — ou certains d’entre eux — ont donc toutes les chances de rejoindre le cercle relativement restreint des smartphones qui vont au-delà des 60 Hz classiques.

📸 Le Galaxy S11 sera-t-il bon en photo ?

Quand on regarde les caractéristiques de l’Exynos 990, on voit que celui-ci est capable de gérer un appareil photo de 108 mégapixels. Or, justement, Samsung a déjà officialisé un capteur avec cette définition et les preuves laissant entendre que le Galaxy S11 en profiterait n’ont cessé de s’intensifier. Les configurations exactes des modules photo restent encore mystérieuses, mais il est notamment question d’un zoom optique x5 avec une option pour photographier les étoiles.

🤔 Combien y aura-t-il de Galaxy S11 ?

A priori, Samsung devrait répéter le même schéma qu’en 2019 en déclinant son haut de gamme en trois versions : le Galaxy S11, le Galaxy S11+ et le Galaxy S11e. À part les tailles d’écran et de batterie, les trois modèles devraient partager globalement les mêmes caractéristiques, mais il est possible aussi que le dernier cité, plus petit, ne profite pas de la même configuration photo.

📡 Le Galaxy S11 sera-t-il compatible avec la 5G ?

2020 devrait marquer les débuts du déploiement de la 5G en France et on a des raisons de croire que les Galaxy S11 s’adapteront à cette transition. Pour rappel, Samsung propose déjà des versions 5G de ses smartphones haut de gamme dans certains marchés. À ce titre, le Galaxy Note 10+ 5G est commercialisé en France par SFR.

Design et caractéristiques générales

Aux dernières rumeurs, les trois Galaxy S11 devraient profiter d’un écran incurvé alors que sur la génération précédente, le Galaxy S10e n’y avait pas eu droit. Bien que l’on ne connaisse pas encore leurs dimensions, on s’attend des smartphones plus grands que leurs prédécesseurs avec des diagonales de 6,7 pouces pour le Galaxy S11, 6,9 pouces pour le Galaxy S11+ et 6,4 pouces pour le Galaxy S11e. Leur format passerait d’ailleurs à un ratio 20:9 plus étiré.

À l’heure actuelle, les plus beaux rendus du design supposé du Galaxy S11 ont été publiés par Phone Arena. On peut y voir un tout petit poiçon centré sur le haut de l’écran, tandis qu’à l’arrière on peut voir un quadruple appareil photo à l’arrière, avec trois capteurs disposés à l’horizontale et un dernier censé géré la profondeur juste en dessous.

Sous l’écran, le lecteur d’empreintes des Galaxy S11 et S11+ devrait quant à lui occuper un espace deux fois plus grand par rapport aux Galaxy S10. Reste à savoir si le S11e adoptera aussi un capteur dissimulé ou s’il reprendra la même formule que le S10e avec un lecteur placé sur la tranche.

Et pendant que l’on parle du Galaxy S11e, celui-ci devrait être particulièrement alléchant, car il effacerait le plus gros défaut de son alter ego de 2019, à savoir : la batterie. Avec une capacité typique pressentie à 4000 mAh, on aurait enfin droit à un smartphone haut de gamme relativement compact jouissant d’une belle endurance.

En outre, Samsung semble préparer une charge rapide encore plus efficace. L’entreprise a déjà dévoilé des contrôleurs USB-C supportant une charge de 100W, mais ses prochains smartphones n’atteindront probablement pas ce seuil.

💰 Quels sont les prix et date de sortie du Galaxy S11 ?

Les Galaxy S10 ont été commercialisés en France le 6 mars 2019, on peut donc s’attendre à ce que les Galaxy S11 sortent à peu près à la même période de l’année 2020 avec une annonce au MWC. En ce qui concerne les prix, il faut s’attendre à ce que le plus petit modèle, le S11e, se maintienne aux alentours des 800 euros. La version classique sera très certainement à plus ou moins 1000 euros, tandis qu’il faudra probablement miser sur un tarif démarrant à un peu moins de 1100 euros pour le Galaxy S11+.