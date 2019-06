Lors d’une conférence dédiée, Samsung a officiellement levé le voile sur ses nouveaux flagships : les Galaxy S10e, S10 et S10 Plus. L’un de ces trois smartphones vous a fait de l’œil, mais vous ne savez pas où les trouver au meilleur prix ? Suivez le guide pour trouver la meilleure offre possible.

Samsung a dévoilé les Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus lors de sa conférence organisée à San Francisco en Californie le 20 février 2019. Ils sont dorénavant disponibles chez la majorité des e-commerçants, découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du moment.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Notez que les Galaxy S10 permettent d’utiliser en avant-première les titres de transport (abonnements mensuels et hebdomadaires, carnets de tickets) via l’application Navigo LAB. Les titres pourront même être validés ou contrôlés lorsque le smartphone sera éteint.

Samsung Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 est le flagship original du constructeur coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour prendre 94% de la surface avant, un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de mémoire vive et une batterie de 3 400 mAh. Il tourne nativement sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI.

En façade, on retrouve une caméra frontale de 10 mégapixels située au niveau du trou dans l’écran en haut à droite. Au dos, le Galaxy S10 intègre un module triple capteur, composé d’un capteur principal classique de 12 mégapixels, d’un téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 mégapixels et d’un capteur dédié au mode grand-angle de 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du Galaxy S10.

Où trouver le Samsung Galaxy S10 ?

Avec un bonus de 100 euros pour la reprise de votre ancien smartphone, le Samsung Galaxy S10 est disponible à 809 euros sur Boulanger, Darty et fnac.com, au lieu de 909 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 709 euros sur Boulanger

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 709 euros sur Darty

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 709 euros sur fnac.com

Samsung Galaxy S10 Plus

Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version améliorée du flagship d’origine. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces (compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour prendre 94% de la surface avant, un SoC Exynos 9820 avec 8/12 Go de mémoire vive (selon le modèle 128 Go, 512 Go ou 1 To) et une batterie de 4 100 mAh. Il tourne nativement sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI.

En façade, la bulle de l’écran en haut à droite est plus large puisqu’elle intègre un second capteur à côté de celui de 10 mégapixels. Au dos, on retrouve la même composition que le Galaxy S10 avec le module triple capteur : un capteur principal classique de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 mégapixels et un dédié au mode grand-angle de 16 mégapixels.

Besoin de plus d’informations ? N’hésitez alors pas à consulter notre test du Galaxy S10 Plus.

Où trouver le Samsung Galaxy S10 Plus ?

Toujours avec bonus de 100 euros pour la reprise d’un ancien smartphone, le Samsung Galaxy S10 Plus est disponible à 909 euros sur Boulanger, Darty et fnac.com, au lieu de 1 009 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus à 809 euros sur Boulanger

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 709 euros sur Darty

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 709 euros sur fnac.com

Samsung Galaxy S10e

Quant au Samsung Galaxy S10e (Essential), il est le modèle le plus abordable de la gamme, mais également le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces avec une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, un SoC Exynos 9820 avec 6 Go de mémoire vive et une batterie de 3 100 mAh. Il tourne nativement sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI.

Du côté de la photo, on retrouve une caméra frontale de 10 mégapixels loger dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone.

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre test complet du Galaxy S10e.

Où trouver le Samsung Galaxy S10e ?

En cumulant une remise immédiate de 100 euros et le bonus de 100 euros pour la reprise d’un smartphone usagé, le Samsung Galaxy S10e s’affiche quant à lui à 559 euros sur Boulanger, au lieu de 759 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e à 559 euros sur Boulanger