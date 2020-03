Les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra sont officiellement disponibles

En ce 13 mars 2020, les Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ et Samsung Galaxy S20 Ultra sont officiellement disponibles chez la majorité des e-commerçants français. Vous souhaitez obtenir l’un de ces smartphones au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

En février 2020, Samsung a tenu une conférence en bonne et due forme pour lever le voile sur les nouveaux terminaux premium de sa gamme Galaxy S. Non, ce ne sont pas les Galaxy S11, mais les Galaxy S20. Comme l’année dernière, la famille de décline en 3 modèles — voire 6 si l’on prend en compte ceux compatibles avec la 5G.

Vous les attendiez ? Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant les nouveaux flagships de Samsung.

Samsung Galaxy S20

Le Samsung Galaxy S20 est le moins onéreux de cette nouvelle famille, mais aussi le plus compact. Il est ainsi très confortable en main grâce à sa diagonale d’écran qui ne dépasse pas les 6,2 pouces. Sa dalle Dynamic Amoled est d’ailleurs excellente et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait l’une des meilleures du marché, si ce n’est la meilleure.

Il est propulsé par le SoC Exynos 990 cadencé à 2,73 GHz (épaulé par 8 Go pour le modèle 4G et 12 Go pour le modèle 5G). Cette configuration est bien plus puissante que le Snapdragon 855+, mais force est de constater qu’elle sera légèrement à la traîne quand les premiers smartphones équipés du S865 sortiront.

Cela étant dit, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux tournent comme un charme. Du côté de l’autonomie, il embarque une batterie de 4 000 mAh. C’est rassurant sur le papier, mais moins dans les faits, où il se montre un peu limite au quotidien. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge rapide jusqu’à 25 W et la charge sans fil jusqu’à 12 W.

Pour finir avec la photo, on retrouve un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels, aussi polyvalent que performant, même de nuit. On retrouve de nombreux modes, en passant par le grand-angle, l’ultra grand-angle, le portrait, ou encore le zoom de x3 jusqu’à x30. Cependant, il faudra se tourner vers les Galaxy S20 Plus ou S20 Ultra pour plus de polyvalence encore.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20.

Le Samsung Galaxy S20 se décline en deux versions :

Samsung Galaxy S20 Plus

Le Samsung Galaxy S20 Plus sert d’entre-deux, aux côtés des S20 classique et S20 Ultra. On retrouve le même design — inspiré du Note 10 — que sur les autres modèles de la gamme, notamment avec cet écran Dynamic Amoled percé au milieu — toujours avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La seule chose qui change est le format avec une diagonale de 6,7 pouces. C’est imposant, mais les finitions sont tellement exemplaires qu’il reste très agréable à prendre en main.

Comme les autres membres de la gamme, il est propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour les modèles 4G (et jusqu’à 12 Go pour ceux compatibles 5G). Quoi que l’on en pense, cette configuration haut de gamme permet de répondre à tous les usages sans broncher. La version Plus va en revanche se différencier au niveau de l’autonomie. Sa batterie de 4 500 mAh promet — sur le papier — une autonomie confortable, en tout cas plus que le S20 classique.

En ce qui concerne la partie photo, on retrouve le même module que son petit-frère, à savoir un triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, mais accompagné ici d’un capteur ToF (Time of Flight) pour améliorer la gestion de la profondeur, notamment en mode portrait. Comme d’habitude, Samsung ne déçoit pas à ce niveau-là. La qualité des photos est impressionnante, même de nuit. De plus, on retrouve une grande polyvalence en passant par l’ultra grand-angle, la macro, le zoom x3 sans perte et jusqu’à x30 en numérique.

Pour en savoir encore plus, allez jeter un coup d’œil à notre test complet du Samsung Galaxy S20 Plus.

Le Samsung Galaxy S20 Plus se décline en deux versions :

Samsung Galaxy S20 Ultra

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est quant à lui le modèle le plus premium de la gamme. On a encore une fois affaire au même design que les autres membres de la famille, mais avec cette fois-ci un format beaucoup plus lourd et imposant. Son écran Dynamic Amoled — toujours avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz — atteint une diagonale de 6,9 pouces. Autant le dire tout de suite : c’est un smartphone difficilement manipulable à une main, même avec les efforts d’ergonomie liée à l’interface One UI.

Le SoC Exynos 990 cadencé à 2,73 GHz répond évidemment présent, mais le terminal très haut de gamme de Samsung est cette fois-ci accompagné automatiquement par 12 Go de mémoire vive, uniquement en modèle 5G. Vous l’aurez compris, le S20 Ultra est donc un monstre de puissance. On souhaitait en revanche plus d’endurance. Sa grosse batterie de 5 000 mAh tient tout juste la journée, notamment à cause d’une fiche technique bien trop gourmande.

La force de ce smartphone par rapport à ses petits frères vient de son module photo principal. Son module quadruple capteurs est d’ailleurs bien différent du S20 Plus, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et capteur un ToF (Time of Flight) pour accompagner le tout. C’est une grande polyvalence que nous offre Samsung, notamment avec un zoom allant numériquement jusqu’à x100. Ce gimmick est plutôt anecdotique, mais il mérite tout de même d’être relevé. On retient surtout la capacité de son capteur de 108 mégapixels à prendre des vidéos en 8K.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 Ultra.

En France, nous avons droit à un seul modèle pour le Samsung Galaxy S20 Ultra :