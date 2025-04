Xiaomi 14 Ultra : le prix de l’ancien fleuron de Xiaomi est en chute libre suite à l’arrivée de son successeur

Autonome, ultra puissant et pourvu d’un superbe Ă©cran, le Xiaomi 14 Ultra est un smartphone Ă considĂ©rer. Surtout maintenant que son prix chute fortement depuis l’arrivĂ©e de son successeur : 699 euros au lieu de 1 500 euros de base.Â

Xiaomi 14 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi 14 Ultra a beau avoir Ă©tĂ© remplacĂ© il y a peu par le 15 Ultra, c’est un excellent smartphone puisqu’il a obtenu une note quasi-parfaite de 9/10. Il brille sous de nombreux aspects, notamment la photo et son Ă©cran. Ce Ă quoi aujourd’hui, vous pouvez ajouter une Ă©conomie de 800 euros directement sur le site de constructeur, pour en profiter Ă son meilleur prix jamais vu.

En quoi le Xiaomi 14 Ultra est un bon smartphone ?

La qualitĂ© et les couleurs de l’Ă©cran OLED de 6,73″@120 Hz

Leica qui vient en renfort sur l’aspect photo

Jusqu’Ă deux jours d’autonomie en usage light

Le Xiaomi 14 Ultra, qui était à 1501,90 euros à sa sortie, on le retrouve en promotion à 699 euros sur le site officiel, une sacrée économie !

Le smartphone de la démesure

Le Xiaomi 14 Ultra ne fait pas dans la dentelle. C’est un smartphone surpuissant qui impressionne Ă tous les niveaux, justifiant amplement son tarif de base. DĂ©jĂ , ses dimensions : il mesure 161,4 x 75,3 x 9,2 mm pour 224,4g. Un poids un peu Ă©levĂ©, mais qui se justifie par son bloc photo proĂ©minent qui fait que le smartphone ne peut pas ĂŞtre posĂ© Ă plat sur une table.

L’Ă©cran reprend en grande partie les caractĂ©ristiques du Xiaomi 13 Ultra, Ă savoir une dalle OLED LPTO avec un taux de rafraĂ®chissement variable de 1 Ă 120 Hz, compatible HDR, qui affiche 3 200 x 1 440 pixels. Autant dire que vos films, sĂ©ries, jeux et vidĂ©os en tout genre vont prendre une toute autre dimension.

Leica vient en renfort sur la partie photo

L’alliance de Leica et Xiaomi n’est pas une nouveautĂ©. Les deux marques marchent main dans la main pour proposer une expĂ©rience de qualitĂ© sur le Xiaomi 14 Ultra, qui est Ă©quipĂ© d’un capteur principal, un tĂ©lĂ©objectif x5, un autre x3,2 et un ultra grand-angle, tous de 50 Mpx. Avec tout ça, vous pouvez filmer en 8K@30 fps max, avec des couleurs et un rendu assez fous.

La puce utilisĂ©e est une Snapdragon 8 Gen 3 accompagnĂ©e de 16 Go de RAM et une mĂ©moire de 512 Go. De quoi faire tourner de gros jeux 3D sans sourciller, mĂŞme s’il a tendance Ă chauffer un peu. Enfin, l’autonomie est d’une grosse journĂ©e Ă l’aise, pouvant s’Ă©tendre sur deux jours si vous ne passez pas trop de temps dessus, avec charge rapide 90 W pour ne pas rester trop longtemps en rade de batterie.

Retrouvez des informations plus complètes et détaillées sur le Xiaomi 14 Ultra dans son test où son principal reproche est son prix. Défaut qui disparaît avec la promo du moment.

