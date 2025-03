En attendant son successeur, le Samsung Galaxy Z Fold 6 continue de baisser son prix

Si les rumeurs sur le Galaxy Z Fold 7 commencent déjà, le Samsung Galaxy Z Fold 6 ravira les personnes en quête d’un smartphone pliant au format Fold. Bonne nouvelle : il coûte aujourd’hui 500 euros de moins qu’à sa sortie.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le prochain smartphone pliable du géant sud-coréen est attendu au tournant. Il devrait apporter de réelles améliorations, en proposant une meilleure résistance, une meilleure autonomie mais aussi des écrans plus grands et un pli d’écran moins prononcé. Pour découvrir tout ça, il faudra patienter encore jusqu’à l’été prochain… En attendant le Z Fold 6 reste ce qui se fait de mieux chez Samsung pour profiter d’un appareil pliable qui coûte aujourd’hui 500 euros de moins.

Les forces du Galaxy Z Fold 6 de Samsung

Une conception soignée et rassurante

Des écrans vraiment lumineux

De bonnes performances

Avec un prix conseillé à 1 999 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 6 (256 Go) est actuellement en promotion à 1 499 euros sur le site de la Fnac. L’offre est également disponible sur le site Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Fold 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone au format livre réussi

Le Galaxy Z Fold 6 de Samsung jouit d’un joli design qui devient plus léger et plus large tout en soignant le confort en main avec de belles finitions inspirée du S24 Ultra avec un look anguleux aux bords droits. Pas d’améliorations en revanche au niveau de la pliure qui scinde l’écran interne. Elle se sent toujours sous le doigt et reste très visible, mais ce n’est pas trop gênant au quotidien. En comparaison, le OnePlus Open efface parfaitement cette pliure.

Ses écrans sont aussi soignés : l’écran interne de 7,6″, avec une définition de 2 160 x 1 856 pixels, offre une expérience fluide avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran externe, lui, fait 6,3″ et est idéal pour une utilisation plus classique. Dommage pour la calibration des couleurs qui pourrait être plus juste et la couverture colorimétrique plus large.

Des performances musclées et une bonne qualité photo

C’est bien le Snapdragon 8 Gen 3 que l’on retrouve à l’intérieur du pliant avec 12 Go de mémoire vive. Résultat, le téléphone ne flanche pas, que ce soit en utilisant plusieurs apps en même temps, tout reste fluide et réactif. Malgré l’ajout d’une chambre à vapeur plus large, une chauffe perceptible peut survenir lors d’utilisations intensives. Quant à l’interface, elle regorge de fonctions IA et plaît pour ses 7 ans de mises à jour.

Pour la photo, il s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx, qui permettent de filmer en 8K à 30 fps max. Résultat : le Z Fold 6 se débrouille bien avec une bonne polyvalence dans la prise de clichés.

Enfin, son autonomie est correcte en usage mixte fermé/ouvert, beaucoup moins si on exploite plus activement la dalle interne. Il est tout de même dommage que la recharge soit limitée à 25 W pour un appareil de cet acabit.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Si vous n’êtes pas intéressés par les modèles pliants, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif dédié aux meilleurs smartphones du moment.