La version 512 Go du Xiaomi Poco M6 Pro perd 40 % de son prix suite à l’arrivée de son successeur 

Sortie il y a un, le Xiaomi Poco M6 Pro reste un bon smartphone Ă conseiller grâce Ă sa fiche technique Ă©quilibrĂ©e, mais aussi pour son prix qui chute fortement depuis l’arrivĂ©e de son successeur. Aujourd’hui, sa version 512 Go passe de 303 euros Ă 189 euros seulement.

Xiaomi Poco M6 Pro // Source : Site officiel

On le sait, Xiaomi conçoit des appareils abordables sans trop de compromis pour plaire aux petits budgets. Le Poco M6 Pro en fait partie, prĂ©dĂ©cesseur du Poco M7 Pro tout juste lancĂ© en Inde, et n’est pas en reste niveau composant : un grand Ă©cran fluide, un SoC efficace et une charge vĂ©loce. Tout ça, pour moins de 200 euros aujourd’hui, grâce Ă cette offre sur le modèle 512 Go de stockage.

Les points forts du Xiaomi Poco M6 Pro

Un grand Ă©cran Amoled FHD+ Ă 120 Hz

Une puce MediaTek efficace

Une batterie de 5 000 mAh couplée à la charge 67 W

Affiché à 303 euros dans sa version 12 + 512 Go sur le site officiel, le Xiaomi Poco M6 Pro voit son prix fortement baisser sur Amazon : on le trouve en promotion à 189 euros seulement.

Un grand téléphone endurant

Pour choisir un smartphone, beaucoup ont comme premier critère l’autonomie. Avec le Xiaomi Poco M6 Pro, vous ĂŞtes assurĂ©e de pouvoir l’utiliser une bonne journĂ©e grâce Ă sa batterie de 5 000 mAh. Pour les plus gourmands, sachez qu’une fois le tĂ©lĂ©phone Ă sec, il est possible de rĂ©cupĂ©rer en moins de 45 minutes toute son Ă©nergie grâce Ă sa compatibilitĂ© charge rapide de 67 W.

Cet appareil est assez imposant en main avec sa diagonale de 6,67 pouces. Son écran offre un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une expérience de navigation totalement fluide, qui profite en plus d’Amoled et d’une définition Full HD+. Parfait, donc pour consommer du contenu multimédia. Pour ce qui est des protections, ce smartphone est doté d’un Gorilla Glass 5 et d’une certification d’étanchéité IP54.

Une configuration solide pour le prix

Dans ses entrailles, le Poco M6 Pro peut compter sur la puce Helio G99-Ultra de MediaTek. Dépourvue de la 5G, cette configuration procure assez de puissance pour faire tourner Android et la majorité des apps, sans subir de ralentissements, en tout cas, ils seront exceptionnels. En revanche, il a ses limites sur les applications plus gourmandes, comme pour les jeux vidéos.

Pour finir, au dos, il accueille un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx toujours aussi inutile. Dans les faits, le M6 Pro fait le boulot à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies lorsque les conditions de lumière sont réunies.

