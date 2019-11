Nous avons pu prendre en main brièvement la nouvelle interface Samsung One UI 2.0 sur un Galaxy S10+. Voici quelques nouveautés qui ont attiré notre attention.

Depuis un petit moment déjà, la mise à jour vers Samsung One UI 2.0 se déploie en France sur les Galaxy S10, S10+ et S10e. Nous avons enfin pu l’installer sur un modèle à la rédaction de FrAndroid. L’occasion pour nous de prendre en main cette nouvelle interface proposée par le leader du marché des smartphones.

Voici donc nos premières observations concernant l’expérience utilisateur qui, rappelons-le, est essentiellement une amélioration de la première mouture de One UI et non un changement radical de l’interface. Samsung a déjà présenté certaines des nouveautés, mais au cours de cette prise en main, d’autres éléments nous ont sauté aux yeux tandis que certains éléments mis en avant par la marque ne semblent pas encore disponibles dans cette bêta.

Navigation par gestes

On ne peut évidemment pas passer à côté de la navigation par gestes qui a été revue. En effet, One UI 2.0 tourne sous Android 10 et, comme le requiert cette version de l’OS, les smartphones Samsung proposent désormais un système inspiré des Google Pixel.

Jusqu’ici, la navigation par gestes One UI ne remplaçait pas vraiment la barre des boutons. Simplement, au lieu d’appuyer sur Accueil, Multitâche et Retour, il suffit de glisser le pouce du bas de l’écran vers le haut aux endroits correspondants aux touches classiques. Avec One UI 2.0, ce système appelé « Glissement depuis le bas » ne disparaît pas.

On observe cependant l’ajout de l’option « Glissement depuis les côtés en bas ». L’accès à l’écran d’accueil se fait ainsi par un glissement du doigt vers le haut depuis n’importe quelle partie de la bordure inférieure. Pour revenir à l’écran précédent, il faut balayer depuis les extrémités gauche ou droite et, enfin, pour afficher toutes les applications ouvertes, il faut monter le pouce du bas vers le centre de l’écran et maintenir appuyé un court instant.

Pour trouver cette nouvelle navigation par gestes, il faut vous rendre dans Affichage, puis Barre de navigation et appuyer sur Mouvement en plein écran. À ce moment-là, vous pourrez cliquer sur le bouton Options supplémentaire qui vous donnera accès au style de glissement souhaité.

Nouvelle organisation des paramètres

Le menu des paramètres a été un peu revu également. On peut souligner l’apparition d’un onglet Thèmes qui renvoie à un catalogue mis à disposition par Samsung dans le Galaxy Store. Un accès direct aux autorisations de géolocalisation accordées aux applications vient s’ajouter sous l’option Données biométriques et sécurité. On retrouve ici la philosophie d’Android 10 qui veut offrir un meilleur contrôle de la vie privée aux utilisateurs.

Dans la même veine, une rubrique Confidentialité débarque également. En outre, les interfaces liées à la maintenance de l’appareil, aux routines Bixby et au bien-être numérique font peau neuve.

Nouvelle interface pour l’appareil photo

L’interface de l’appareil photo connaît quelques modifications qui la rendent plus sobre. Signalons déjà que, sur One UI 2.0, le mode de prise de vue sélectionné est simplement entouré d’un fin contour blanc (image de gauche) et n’est plus surligné.

Surtout, le carrousel desdits modes de prise de vue a eu droit à une petite cure de minceur. Moins fouillis, il regroupe désormais la majeure partie des options dans une rubrique « Plus ». Pour accéder aux réglages Pro, Panorama ou Super Ralenti, c’est donc par là que vous devrez aller.

Aussi, One UI 2.0 apporte la vidéo en mode Portait sur la gamme Galaxy S10.

Mode sombre sur le fond d’écran

Le mode sombre de One UI 2.0 promet de s’appliquer à encore davantage d’applications. Nous n’avons pas encore pu vérifier cela pour le moment. Toutefois, il y a un détail intéressant à noter, le fond d’écran du smartphone est désormais affecté par ce paramètre esthétique.

Je m’explique. Lorsque le mode sombre est activé sur One UI 2.0, le fond d’écran du bureau voit ses couleurs être tamisées pour ne pas vous éblouir et rester ainsi cohérent avec vos préférences. Exemple ci-dessous avec deux captures d’écran.

Celle de gauche montre le fond d’écran sans le mode sombre activé qui est sensiblement plus clair que celle de droite après avoir changé le thème. Il s’agit pourtant de la même image.

Cette transformation ne s’applique pas seulement aux fonds d’écran proposés par Samsung, mais aussi aux photos que vous prenez comme vous pouvez le voir ci-après.

Nouvelle animation pour les notifications

Les notifications lumineuses sur les Galaxy S10 permettent d’afficher un cadre coloré autour de l’écran pour vous avertir d’une notification. Ce paramètre, accessible depuis le panneau des raccourcis, a droit à plus de choix esthétiques avec One UI 2.0.

Il y a encore sans doute plusieurs autres changements que nous n’avons pas encore trouvés. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations pour que nous puissions éventuellement les rajouter à cet article.