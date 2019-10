Samsung a décrit les nouveautés de son interface One UI 2.0 basée sur Android 10. Au programme, plusieurs petites améliorations de l'expérience utilisateur, mais pas de changements majeurs.

One UI 2.0 est la nouvelle interface de Samsung et celle-ci se déploie progressivement en bêta sur les Galaxy S10 essentiellement. Pour que les utilisateurs aient une meilleure idée des nouveautés importantes de cette mouture, le géant sud-coréen a fourni quelques détails à ce sujet à l’occasion de sa conférence dédiée aux développeurs.

Dans les grandes lignes, les améliorations de Samsung One UI 2.0 — basé sur Android 10 — par rapport à One UI 1.0 ne changent pas drastiquement l’expérience. L’idée ici est plus d’apporter de petites optimisations par-ci par-là qui, mises bout à bout, rendent l’utilisation plus agréable. Le géant sud-coréen y a même consacré un article sur son site officiel.

En guise d’introduction, Samsung remet en avant la philosophie générale de One UI qui est d’abaisser les éléments de l’interface pour qu’ils soient plus accessibles au pouce. L’interaction est ainsi plus simple. One UI 2.0 garde cette ligne directrice.

Les applications et fonctionnalités fréquemment utilisées sont toujours à portée de doigts sur n’importe quel appareil Galaxy. Quelle que soit la taille de l’écran de votre appareil Galaxy, vous serez connecté et concentré.

Notifications moins envahissantes

Samsung insiste beaucoup sur l’amélioration de la concentration des utilisateurs. À cet égard, la marque propose une option pour réduire la taille des notifications qui s’affichent en haut de l’écran pour que ces dernières vous gênent moins.

Cette option n’est pas activée par défaut, il faudra faire un tour dans les paramètres de votre smartphone pour en profiter.

Mode sombre amélioré et meilleure visibilité

Sur One UI 2.0, le mode sombre se déploie plus en profondeur pour noircir encore plus d’applications et d’éléments d’interface.

À cela s’ajoute aussi une fonction de contraste élevé pour le clavier natif afin de mieux distinguer les touches sur lesquelles vous tapez.

En outre, le design des icônes a été revu pour apporter des couleurs plus vives, plus pétantes pour l’œil humain. Lesdites icônes ne sont d’ailleurs plus statiques. Elles s’animent en effet à l’instar de la roue crantée des paramètres comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

A priori, Samsung One UI 2.0 sortira de bêta avant la fin de l’année.