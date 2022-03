Votre vieux smartphone va profiter d’une fonction de sécurité bien pratique d’Android 11

Désormais, même les smartphones Android relativement anciens profitent d'une fonctionnalité pratique : les autorisations accordée aux applications inactives depuis longtemps sont automatiquement révoquées. Cette mesure de sécurité était jusqu'alors réserver aux appareils sous Android 11 ou version ultérieure.

On ne peut jamais vraiment utiliser 100 % de nos applications chaque jour. Elles peuvent rester sur notre smartphone pendant longtemps, mais ne faire l’objet que d’une utilisation ponctuelle. Or, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pendant une très longue période, il n’est pas très pertinent de continuer à leur accorder un accès au stockage, à la position ou aux contacts par exemple. Pour des raisons de sécurité, Google avait donc mis en place, à partir d’Android 11 (et pour les versions suivantes) une protection qui désactive toutes les autorisations accordées aux applications restées longtemps inactives.

Cela a pour but d’éviter que ces applications ne fonctionnent en arrière-plan et qu’elles aient en permanence accès à ces autorisations même lorsque ce n’est plus utile pour vous. Or, Google commence à appliquer cette fonctionnalité aux plus vieux smartphones, tournant sous Android 6 jusqu’à Android 10. C’est ce que dévoile l’expert Android Mishaal Rahman, de XDA Developers, sur Twitter.

Google said it would roll out the permission auto-reset feature to all devices running Android 6.0 – Android 10 in Q1 2022, and according to at least one user running Android 10, it's rolling out through Play Protect!https://t.co/wiDrqfkk2o https://t.co/2DJ9gE5vLZ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 29, 2022

Une mise à jour via le Play Protect

Comme certains appareils concernés ne sont plus mis à jour, cette fonctionnalité sera ajoutée par l’intermédiaire du Play Protect dans le cadre des services Google Play. Une fois installée, cette fonctionnalité s’activera par défaut.

La période d’inactivité requise pour que cette annulation se mette en place est de quelques mois. Les développeurs pourront cependant toujours demander aux utilisateurs de désactiver cette option. On pourrait donc voir certaines applications vous demander de revenir en arrière.

Il était déjà possible de supprimer manuellement ces autorisations par le passé, mais ce processus sera dorénavant automatisé, Google semblant prendre le respect de la vie privée sur Android de plus en plus au sérieux. Si vous disposez d’un appareil sous Android plus ancien, vous pourrez aller vérifier par vous-même si votre smartphone profite de ce changement ou s’il faut encore patienter. Il vous suffit pour cela d’ouvrir le Play Store, d’appuyer sur votre image de profil et d’aller dans les paramètres Play Protect pour trouver l’option de permissions concernant les applications inutilisées.

