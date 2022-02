Mise à jour du système Google Play : voici les nouveautés pour votre smartphone en février

Google a décidé d'être plus transparent sur le contenu des mises à jour mensuelles du système Google Play ainsi que du Google Play Store. Le résumé de celle de février vient d'être publié.

Le mois dernier, Google a créé une nouvelle page détaillant le contenu de chaque mise à jour du système Google Play et du Play Store. Ces dernières, publiées mensuellement, apportent un certain nombre de correctifs indispensables, notamment sur le Google Play Store, mais aussi sur la confidentialité et sur la gestion du système Android. Suivant donc ce principe d’une plus grande transparence, la firme a publié les dernières améliorations contenues dans la mise à jour de février sur sa page d’assistance dédiée.

Les améliorations de cette mise à jour du système Google Play

Ce mois-ci, c’est surtout le Google Play Store qui profitera de bon nombre de changements, notamment une vitesse de téléchargement et d’installation des applis améliorée.

Voici en détail les correctifs de la mise à jour du système Google Play de février :

Correctifs critiques

Téléphones : corrections de bugs sur la connectivité des appareils, les services aux développeurs, la sécurité et les urgences, la gestion et les diagnostics du système et les services liés aux utilitaires.

Google Play Store

Améliorations apportées à la fonctionnalité « Play-as-you-download », qui permet de lancer un jeu mobile pendant que le téléchargement de l’application continue, afin de réduire l’attente.

De nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir les applications et les jeux que vous aimez.

Optimisations permettant un téléchargement et une installation plus rapides et plus fiables.

Nouvelles fonctionnalités des programmes Play Pass et Play Points.

Améliorations de la facturation Google Play.

Améliorations continues de Play Protect pour protéger votre appareil.

Diverses optimisations de performances, corrections de bugs et améliorations de la sécurité, de la stabilité et de l’accessibilité.

Gestion du système

Mises à jour des services de gestion du système qui améliorent la connectivité des appareils, l’utilisation du réseau, la stabilité, la sécurité et la possibilité de mise à jour.

Services destinés aux développeurs

Nouvelles fonctionnalités de développement pour Google et les développeurs d’applications tierces pour prendre en charge les publicités, l’accessibilité, l’analyse et les diagnostics, ainsi que les processus liés à l’apprentissage automatique et à l’IA dans leurs applications.

Les modifications du Google Play Store seront mises en ligne à part, avec la version v29.2 du Store, à partir du 8 février.

Par défaut, ces mises à jour se téléchargeront automatiquement sur votre appareil. Il est possible de changer cela en vous rendant dans « Paramètres », « Google », puis touchez ⁝ pour accéder à plus d’options, dont « Mise à jour des services du système ». Vous pouvez ensuite choisir de décocher « Installer automatiquement mises à jour des services système ».

