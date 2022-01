Play Store : Google va vous aider à économiser en mettant en avant les promotions

Google va intégrer un nouvel onglet au Play Store pour mettre en avant les applications et jeux profitant d'offre promotionnelles.

Actuellement, le Google Play Store est divisé en quatre onglets distincts : Jeux, Applis, Films et TV et Livres. Un moyen pour les utilisateurs de smartphones ou de tablettes Android de s’y retrouver facilement parmi les contenus qu’ils souhaitent télécharger.

Mais quand il s’agit de s’y retrouver parmi les promotions, c’est une autre affaire. Par exemple, pour les jeux, il faut nécessairement se rendre dans l’onglet spécifique et espérer tomber sur une autre promotion. Aucune page du Google Play Sore ne permettait en effet de mettre en avant l’ensemble des offres promotionnelles proposées par les développeurs.

C’est désormais chose faite comme l’a annoncé Google dans un billet de blog mis en ligne ce jeudi. En plus des quatre rubriques mentionnées plus haut, la boutique d’applications de Google va désormais intégrer une cinquième rubrique baptisée « Offers », que l’on pourrait sans peine traduire par « Promos » ou « Offres promotionnelles ». « Cette semaine, nous lançons ‘Offers’ — un nouvel onglet dans le Google Play Store pour vous aider à découvrir de bonnes affaires dans les jeux et applications pour les voyages, le shopping, les médias et divertissements, le sport et davantage », indique Google dans son billet de blog.

Une mise en avant des promotions, des offres groupées ou des périodes d’essai

Seront ainsi éligibles à l’affichage dans cet onglet les promotions sur des jeux ou sur les paiements au sein des jeux, les offres groupées, les réductions sur les films ou les livres ou des offres de lancement pour des applications proposant des périodes d’essai gratuites de 30 jours.

Google précise que le déploiement a d’ores et déjà commencé et se prolongera durant les prochaines semaines aux États-Unis, en Inde et en Indonésie. Ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs avaient déjà rapporté avoir découvert la présence de cet onglet sur le Google Play Store. Google indique par ailleurs que davantage de pays seront éligibles dans le courant de l’année 2022, sans toutefois préciser si la France pourra également en profiter.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.