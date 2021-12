Mettre à jour le Google Play Store devient plus simple et intuitif

Un nouveau bouton rend plus intuitive la vérification des mises à jour disponibles pour le Google Play Store.

Le Google Play Store accueille souvent des nouveautés. Certaines sont plus marquées que d’autres, mais même les petits changements ont leur importance. Ainsi, il est intéressant de voir que les mises à jour du magasin d’applications vont être plus simples et intuitives.

Attention, nous parlons bien ici des mises à jour du Play Store lui-même, pas des applications qui y sont disponibles. Ainsi, en faisant un tour dans les paramètres de la boutique, puis dans la rubrique « À propos », d’aucuns verront apparaître un bouton vert « Mettre à jour Play Store » bien mis en exergue dans la section indiquant la version actuellement installée sur le smartphone.

En cours de déploiement

9to5Google, qui a repéré cette nouveauté, précise que le déploiement n’a pas encore touché tout le monde. Chez Frandroid, nous avons pu l’observer sur un Oppo Find X3 Pro tournant avec une bêta d’Android 12.

Le média américain précise pour sa part que des personnes sous Android 10 peuvent aussi utiliser cette fonction.

Auparavant, il fallait appuyer sur la version du Play Store pour pouvoir vérifier si une mise à jour était disponible. Tout le monde n’était pas forcément conscient qu’il fallait agir de la sorte. L’apparition d’un texte cliquable qui ressort en vert permet de rendre cette vérification plus intuitive.

