Google Play Store : testez le nouveau bouton « Télécharger sur Windows »

Un nouveau bouton Télécharger sur Windows fait son apparition dans le Play Store. Celui-ci permet en effet de télécharger le jeu Lineage 2M en .exe sur votre PC. L'occasion de voir à quoi pourrait ressembler Play Games.

Google l’a annoncé officiellement en décembre 2021 : les jeux Android débarquent sur Windows. Dans la foulée, une bêta de ce service Play Games a été lancée dans quelques pays. La France n’est pas concernée pour le moment, mais pas de panique ! Le Play Store vous offre déjà une opportunité de tester la nouvelle fonctionnalité.

Depuis un PC tournant sous Windows 10 ou Windows 11, ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur le Play Store pour accéder à la page dédiée au jeu Lineage 2M. Vous verrez alors une nouveauté de taille. Le bouton traditionnel permettant d’installer le jeu sur votre appareil Android est accompagné d’un autre bouton Télécharger sur Windows.

Tout porte à croire qu’il s’agit d’un test à grande échelle mené par Google sur le Play Store, car cette nouveauté est disponible dans divers pays et en plusieurs langues. Toutefois, la page app de Lineage 2M semble être la seule concernée à l’heure actuelle.

Wow, I've never seen the official @GooglePlay Store offer a cross-platform Windows download for an Android game.

I thought it was the new Play Games for Windows at first, but it's not – it's powered by an emulator called PURPLE.

Is this the only instance of such an integration? pic.twitter.com/wNRUegRSOO

— Artem Russakovskii (@ArtemR) January 26, 2022