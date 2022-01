Google Play : vous pouvez désormais connaître les nouveautés de chaque mise à jour

Une mise à jour du système Google Play est disponible tous les mois sur les smartphones Android les plus récents. Jusqu'à présent, l'utilisateur n'avait pas connaissance du contenu détaillé de ces dernières. Google a décidé de rendre tout cela beaucoup plus clair.

Alors qu’Android 13 commence tout juste à se dévoiler, Google a décidé d’être plus transparent sur les contenus des mises à jour mensuelles du système Google Play. Depuis l’arrivée de ce type de mises à jour avec Android 10, la firme de Mountain View a mis en place un principe d’automatisation : les patchs Google Play sont téléchargés automatiquement par le téléphone.

Tout est fait pour que l’utilisateur n’ait aucune manipulation à faire, si ce n’est redémarrer son appareil pour l’application des nouveautés. Si l’utilisateur se rend dans ses paramètres et dans « Mise à jour du système Google Play », il peut voir s’il est à jour. Si la mise à jour du système Google Play du mois a été téléchargée sans redémarrage de l’appareil pour l’installation, vous en serez averti.

Le but est de rendre tout cela le plus discret et fluide possible. Mais savoir ce que chaque mise à jour inclut tient encore trop souvent du mystère.

Un accès au résumé des mises à jour Google Play

Pour remédier à cela et connaitre enfin les détails de chaque patch, Google a semble-t-il changé quelque peu de stratégie. La société a en effet récemment mis en place une nouvelle page d’assistance qui détaille l’ensemble des correctifs présents dans les mises à jour du système Google Play.

Le premier patch à profiter de cette nouveauté fut celui de décembre 2021. Vous saurez ainsi que ces mises à jour contiennent des « corrections de bugs liés à la connectivité des appareils, à la sécurité et aux situations d’urgence, à la gestion du système, aux diagnostics et aux services multimédias« . Et ce, pour les smartphones, les tablettes ou encore Wear OS et Android Auto. La mise à jour de décembre a également amélioré « l’autonomie de la batterie, la connectivité de l’appareil, l’utilisation du réseau, la confidentialité, la stabilité, la sécurité et la facilité d’utilisation« .

Pour le patch de janvier 2022, le téléchargement des applis sur le Google Play Store va être optimisé pour une installation « plus rapide et plus fiable« . On notera aussi des améliorations apportées à la gestion du système et notamment des fuseaux horaires.

On ne peut que se réjouir de cette plus grande transparence, qui permet de mieux se rendre compte des nouveautés apportées par ces mises à jour, qui passaient habituellement un peu sous les radars.

