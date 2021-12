Android 13 Tiramisu : premières nouveautés dévoilées par une fuite

Alors que l'on attend toujours du neuf sur Android 12L, c'est le futur Android 13 qui commence à pointer le bout de son nez avec une première build non officielle. Elle permet de découvrir quelques nouveautés prévus par Google.

Google semble désormais très occupé sur l’avenir d’Android. La firme a en effet dévoilé Android 12L il y a quelques semaines, une nouvelle version dédiée aux grands écrans comme les tablettes, les smartphones pliables ou les appareils à deux écrans. Elle travaille également sur Android 13 qui concernera tous les appareils et devrait sortir en 2022 si l’on suit le calendrier habituel de la marque.

Le site XDA-Developers a pu mettre la main sur une build non officielle d’Android 13, nom de code Tiramisu, ce qui nous permet de découvrir quelques nouveautés en avance. Comme souvent avec ce genre de build, il faut prendre tout cela avec des pincettes : certaines nouveautés pourraient ne jamais voir le jour ou être repoussées à une future version d’Android.

Les changements

Changement de langue par application

Voici une fonction plutôt bien pratique pour les bilingues, Android 13 devrait permettre de choisir la langue d’affichage application par application, de façon indépendante. Si vous souhaitez jouer à Fortnite en anglais, mais que le reste du système soit en français, ce serait désormais possible.

L’option se trouverait dans les paramètres de langue du système, qui offriraient un nouveau menu dédié aux applications.

Des notifications désactivées par défaut

Pour toujours réduire la profusion de notifications, Android 13 pourrait les considérer comme une option à activer. La nouvelle version offrirait en effet une permission « POST_NOTIFICATIONS » que les applications seraient contraintes de demander à l’utilisateur pour pouvoir envoyer et afficher des notifications.

Le fonctionnement serait le même que la demande d’accès à l’appareil photo, au micro ou à la localisation que l’on connait bien aujourd’hui.

Horloge au choix sur l’écran de verrouillage

Un paramètre supplémentaire permet désormais de choisir entre deux modes d’affichage pour l’horloge sur l’écran de verrouillage.

Le premier est celui que l’on connait sous Android 12, où l’horloge prend une place centrale sur l’écran. Le second permet d’afficher l’horloge en haut de l’écran dans un espace plus petit, cela correspond à l’affichage présent actuellement quand des notifications ont été reçus. XDA précise que cette nouveauté pourrait arriver dès la sortie d’Android 12L et ne pas attendre Android 13.

TARE : une nouvelle couche d’optimisation

Si vous suivez l’actualité d’Android depuis longtemps, vous savez que Google aime bien nommer ses projets d’optimisation des performances d’Android. Avec la prochaine mise à jour, nous aurions le droit à TARE, pour The Android Resource Economy. L’objectif serait ici de mettre en place un système permettant de mieux économiser la batterie de l’appareil. Pour cela, les applications annonceraient au système les tâches à effectuer associées à un certain coût en énergie, et le système serait alors chargé de distribuer ou non l’autorisation de faire cette tâche ou non en fonction du niveau de batterie.

Serait alors mise en place une sorte de fausse économie, d’où le nom de la fonction, où les applications auraient un certain nombre de « jetons de consommation énergétique » donnés par Android aux applications selon le niveau de batterie. Ce serait aux applications de gérer la dépense de ces crédits.

Rendez-vous début 2022

Si ce type de fonction doit trouver son chemin vers la version définitive d’Android 13, il ne fait aucun doute que Google la présentera de façon plus claire. On peut miser sur une présentation à la Google I/O, conférence tournée vers les développeurs, qui devrait avoir lieu au printemps. Les premières « Preview » d’Android 13 devraient, elles, commencer à débarquer dès le mois de février, si Google garde le même calendrier que pour Android 12.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.