Google Gemini 1.5 Flash est là : le nouveau modèle est gratuit et bien plus efficace

Vous pensiez que l'IA était déjà rapide ? Google promet des réponses éclair et une compréhension encore plus rapide.

Google a dégainé sa dernière arme dans la course à l’IA : la disponibilité de Gemini 1.5 Flash que l’on connaissait déjà. Cette mise à jour promet monts et merveilles aux utilisateurs du monde entier.

Le point fort mis en avant par Google est la rapidité de Gemini 1.5 Flash. Le groupe américain affirme que les réponses seront « plus rapides et de meilleure qualité« . Concrètement, cela signifie que le temps de latence entre votre question et la réponse de l’IA devrait être réduit. C’est la réponse à GTP-4o Mini.

Au-delà de la simple vitesse, c’est surtout le cerveau de Gemini qui a reçu un sérieux boost. Google met en avant des « améliorations significatives en matière de raisonnement et de compréhension d’images« . En clair, l’IA devrait mieux saisir le contexte de vos demandes et fournir des réponses plus pertinentes.

Le gros morceau, c’est l’augmentation de la fenêtre de contexte. Elle passe de 8 000 à 32 000 jetons. Pour les non-initiés, imaginez que le cerveau de Gemini peut désormais jongler avec 4 fois plus d’informations simultanément.

Cette amélioration ouvre la porte à des utilisations plus poussées. Analyser un long document, comprendre les subtilités d’une conversation qui s’étire… Gemini 1.5 Flash devrait être plus à l’aise dans ces tâches qui demandent de la mémoire et de la compréhension fine.

40 langues dans plus de 230 pays

Google fait grand cas de l’accessibilité de Gemini 1.5 Flash. La mise à jour est disponible gratuitement, dans 40 langues et dans plus de 230 pays.

Mais ne nous leurrons pas : il s’agit aussi d’une stratégie commerciale. En rendant son IA accessible, Google cherche à fidéliser les utilisateurs et à contrer la concurrence (on pense évidemment à ChatGPT). L’entreprise mise sur le volume pour affiner son modèle et récolter des données précieuses.

Flash 1.5, qui a été annoncé lors de la Google I/O en mai, est disponible dans la version gratuite de Gemini sur le Web et sur app à partir d’aujourd’hui.

Pour rappel, Google a enregistré des bénéfices records au précédent trimestre, une performance notamment attribuée à l’IA.

