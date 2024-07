OpenAI lance GPT-4o Mini : une réponse aux modèles légers de Google et Anthropic

Alors que l'IA générative devient incontournable, OpenAI lance GPT-4o Mini pour rendre cette technologie plus accessible.

OpenAI, le géant de l’intelligence artificielle, dévoile GPT-4o Mini, un modèle de langage plus léger et nettement moins cher que ses grands frères. Et cela, quelques semaines après GPT-4o et en plein des rumeurs de GPT-5.

Un petit qui a tout d’un grand

Première surprise : GPT-4o Mini serait plus performant que GPT-3.5, le modèle qui a fait les beaux jours de ChatGPT à ses débuts. On parle ici d’un score de 82 % au fameux test MMLU (Measuring Massive Multitask Language Understanding), contre 70 % pour GPT-3.5. Pour les non-initiés, imaginez un examen ultra-costaud avec 16 000 questions à choix multiples sur 57 matières différentes.

Mais ne nous emballons pas trop vite. Ces tests de référence, c’est un peu comme comparer les notes de différentes écoles : pas toujours très fiable. Certains chercheurs tirent la sonnette d’alarme, pointant du doigt les différences de méthodes entre entreprises et le risque de « triche » si l’IA a déjà vu les réponses dans ses données d’entraînement. Bref, prenons ces chiffres avec des pincettes.

Ce qui est sûr, c’est qu’OpenAI ne fait pas les choses à moitié. GPT-4o Mini arrive avec la totale : support du texte, de la vision, et bientôt de la vidéo et de l’audio.

Mais à quoi sert ce LLM ?

Le nerf de la guerre pour beaucoup de développeurs, c’est le coût des modèles d’IA. Avec GPT-4o Mini, OpenAI veut clairement séduire ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services de GPT-4. L’idée est d’accéder à un LLM moins cher, mais efficace tout de même.

OpenAI a déjà laissé quelques entreprises tester le jouet. Ramp, une start-up fintech, a créé un outil qui extrait les données des reçus en un clin d’œil. Fini les heures passées à recopier des chiffres, GPT-4o Mini s’en charge pour vous. Superhuman, un client mail, l’utilise pour suggérer automatiquement des réponses aux e-mails. Pratique, non ?

D’ailleurs, GPT-3.5, c’est bientôt fini. Du moins sur ChatGPT. OpenAI a décidé de remplacer ce bon vieux modèle par GPT-4o Mini pour tous les utilisateurs, qu’ils aient un compte gratuit ou payant. Ne paniquez pas trop vite, les développeurs accros à GPT-3.5 pourront encore l’utiliser via l’API pendant un moment. Mais OpenAI prévient : ses jours sont comptés.

On peut se demander pourquoi OpenAI a mis autant de temps à sortir un modèle léger, alors que Google et Anthropic avaient déjà leurs petits protégés sur le marché. Selon Brad Lightcap, le COO d’OpenAI, cité par The Verge, c’était une question de priorités. L’entreprise était trop occupée à créer des modèles toujours plus gros et plus performants, comme GPT-4.