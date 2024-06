Android 15 Beta 3 est là : la liste des nouveautés qui arrivent

Google a déployé la troisième bêta d'Android 15, son nouveau système d'exploitation qui arrivera dans quelques mois. De quoi tester quelques nouveautés auprès des utilisateurs, mais aussi des développeurs.

Le développement d’Android 15 se poursuit chez Google, à quelques mois de l’arrivée du système d’exploitation. C’est l’heure de la Beta 3 avec quelques changements au programme, listés par nos confrères de 9to5Google. Une étape importante, puisque c’est enfin le moment de la « Platform Stability ». À savoir, une version assez stable par rapport aux précédentes.

Comment installer Android 15 Beta 3 ?

Attention avant d’installer la dernière bêta d’Android : vous pourriez rencontrer des soucis techniques, bien que cette version soit plus fiable que les précédentes. Le programme bêta et toutes les étapes d’installation sont disponibles sur le site de Google. Il reste cependant une restriction : les appareils compatibles. Voici les smartphones et tablettes compatibles avec Android 15 Beta 3 :

Les changements dans les paramètres d’Android

En plus des fonctionnalités supplémentaires, Android travaille à rendre plus pratiques les menus des paramètres. Dans les petits changements effectués, on trouve la suppression de l’indication « haut-parleurs et écrans » dans le gestionnaire d’appareils sur lesquels on peut jouer de la musique ou afficher une vidéo. Autre exemple : le bouton pour désactiver la fonction Circle to Search est plus en évidence.

Changer son fond d’écran sur le Pixel Fold

Désormais sur le Pixel Fold, on peut prévisualiser à la fois l’écran interne et l’écran externe lorsqu’on change le fond d’écran d’accueil et le fond d’écran de verrouillage. De quoi voir à l’avance ce que va donner un fond d’écran qui n’est pas cadré de la même manière sur les deux écrans.

On peut s’attendre à ce que ce changement arrive par la suite sur d’autres smartphones pliants.

Accédez à tous les paramètres de volume, que vous le vouliez ou non

Jusqu’à maintenant, lorsqu’on modifiait le volume de son appareil, on pouvait indépendamment changer les médias, les appels, la sonnerie, les notifications et les alarmes.

C’est toujours le cas, sauf que désormais, on ne peut plus les cacher et ne régler que le volume principal. Google a fait le choix de forcément afficher tous les volumes différents.

Les longs noms d’applications

Dans les paramètres du Pixel Launcher, il est désormais possible d’afficher les noms complets des applications qui sont trop longs pour être affichés entièrement.

Au lieu d’être coupés, ils sont affichés sur deux lignes. Il s’agit là d’une nouvelle option, que l’on peut activer ou non.

Les autres nouveautés d’Android 15

En plus des changements purement ergonomiques, Google met en place quelques nouvelles fonctionnalités.

La mise en veille adaptative

Dans les paramètres de veille, Android vient ajouter une nouvelle option, à savoir la mise en veille adaptative, qui « éteint automatiquement votre écran si vous n’utilisez pas votre appareil ».

On ignore comment elle fonctionne, d’autant plus qu’elle semble aller de pair avec le délai de veille que l’on définit. On peut supposer que le téléphone vérifie si vous le regardez ou non avant de se mettre en veille.

L’aperçu des captures d’écran change (un peu)

Lorsqu’on prend une capture d’écran sur Android, l’aperçu de ladite capture s’affiche en bas à gauche de l’écran, avec des boutons, par exemple, pour partager ou annoter cette image.

Dans Android 15 Beta 3, ces boutons ont été déplacés : ils ne sont plus à droite de l’aperçu, mais en dessous.

Se connecter à ses comptes va être encore plus rapide

Actuellement, Android permet d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, comme celui de Google. Lorsqu’on remplit un champ avec un identifiant et un mot de passe, celui-ci s’active et vous propose de remplir tout seul les informations. Il faut simplement s’identifier, avec son empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou son code PIN.

Dans la Beta 3, ce sera encore plus rapide comme on peut le lire sur le blog d’Android : un bouton a été enlevé, ce qui fait que la connexion se fait littéralement en un clic. Il sera toujours possible de voir les comptes disponibles et d’utiliser un mot de passe, un passkey ou le protocole de connexion via Google.