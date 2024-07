Comment Google s’est fait six milliards de dollars sur le dos des internautes

Les Captchas, ces tests qui permettent d'accéder à des sites internet en prouvant que les utilisateurs ne sont pas des robots, auraient permis à Google d'économiser six milliards de dollars en salaire.

Nous avons tous été confrontés à un Captcha lors de nos navigations sur internet. Image à remettre à l’endroit, pièce de puzzle à insérer, texte à décrypter… les tests ne manquent pas pour prouver que vous n’êtes pas un robot cependant une récente étude américaine démontre que ces tests présentent peu de fiabilité et auraient permis à Google d’entraîner ses outils d’intelligence artificielle gratuitement.

Les calculs sont pas bons Google

Le système de Captcha existe depuis 2003 environ et a largement été répandu comme étant un système efficace contre les robots. Un système qui représente un coût : Dans l’étude d’Andrew Searles, Renascence Tarafder Prapty et Gene Tsudik, chercheurs à l’université de Californie d’Irvine, on apprend qu’en 13 années d’existence ces tests auraient mobilisé 819 millions d’heures de travail humain pour un total estimé à approximativement 6 milliards de dollars. Cette somme, Google ne l’a bien entendu par reverser aux internautes et à en plus réalisé des profits par-dessus, vendant ce service de vérifications aux entreprises à hauteur de 8 dollars pour un maximum de 100 000 évaluations.

Un système peu sécurisé

« Si vous pensez que reCaptcha sécurise votre site web, vous avez été trompé. En outre, ce faux sentiment de sécurité s’accompagne d’un coût énorme en termes de temps humain et de vie privée », déclare Andreaw Searles, auteur principal de l’étude à The Register. Les chercheurs de l’Université de Californie sont formels, ces tests, en plus d’être ennuyeux et restrictif pour les utilisateurs, ne serait pas efficace. Selon le chercheur, « le véritable but de reCaptcha est de récolter des données et de la force de travail des sites web ». Les internautes travaillent ainsi gratuitement pour Google. Nous pouvons trouver ces tests ennuyeux, mais ils revêtent une importance capitale pour les machines. Si ces images nous sont confiées, c’est que les machines n’arrivent pas à les identifier, nous les faisons ainsi progresser dans le secteur de la reconnaissance d’images. Ce qui expliquerait pourquoi les Captchas sont devenus de plus en plus complexes et chronophages au fil des années.

The Register finit d’enfoncer le clou en nous rapportant que des chercheurs ont mis au point un procédé automatisé en 2019 permettant de passer outre 97 % des tests de la version 3 de reCAPTCHA.