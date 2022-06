iOS 16 ne veut plus vous que vous soyez considéré comme un robot

De nouvelles fonctionnalités approchent avec la prochaine version d'iOS 16. L'une d'elles en particulier vous permettra de vous débarrasser des CAPTCHAs ennuyeux sur n'importe quel site web de manière automatique.

Il peut parfois être frustrant de perdre du temps à reconnaître un panneau, un bateau, un feu rouge ou encore de ne pas arriver à rentrer un mot correctement et ça, Apple l’a bien compris. C’est pourquoi iOS 16 incorpore une nouvelle fonctionnalité intitulée « Validation automatique » pour ne plus jamais vous faire sentir que vous seriez peut-être éligible au test de Voight-Kampff dans Blade Runner.

Apple vous le certifie : vous n’êtes pas un robot

Cette nouvelle fonctionnalité avait été évoquée par Apple lors d’une session de la WWDC intitulée « Replace CAPTCHAs with Private Access Token » puis repartagée via Reddit. Elle utilisera certains détails ainsi que votre identifiant Apple pour informer les sites web utilisant des CAPTCHAs que vous êtes bien un être humain doté de sensibilité et non un robot afin de vous éviter cette étape contraignante.

Ce processus se servira des certificats stockés sur vos appareils iPhone, iPad ou Mac et vérifiera que l’identifiant associé est bien en règle. Selon Apple, ces tokens ne permettront pas non plus de les relier à un utilisateur particulier. L’unique tâche de ces sites consistant à contrôler si ceux-ci sont valides ou non.

Un moyen sûr qui préserve l’utilisateur

L’entreprise explique ainsi que « les tokens d’accès privés sont une alternative efficace aidant à identifier les requêtes HTTP provenant d’appareils et de personnes légitimes sans compromettre leur identité ou leurs informations personnelles […] pour ajouter de la confiance aux transactions en ligne et préserver la confidentialité ».

Cette fonctionnalité est activée par défaut dans les premières versions bêta d’iOS 16. Vous pourrez la retrouver dans les Réglages dans la section « Apple ID » tout en haut puis dans « Mot de passe et sécurité » où vous la retrouverez tout en bas de la liste sous l’appellation « Validation automatique ».

Ce nouvel ajout semble suivre la stratégie récente d’Apple sur la confidentialité en rejoignant les mesures déjà prises auparavant. Les serveurs de n’importe quel site pourront donc bientôt recourir à ces « token privés » en s’inscrivant sur le site web d’Apple pour leur permettre d’établir directement la légitimité de chaque utilisateur.

