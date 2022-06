WWDC 2022 : comment suivre la keynote d’Apple en direct ce lundi

Après sa keynote de printemps riche en nouveautés (Mac Studio, Studio Display, iPhone SE 5G, iPad Air M1), Apple reprend ses habitudes de juin avec sa conférence des développeurs WWDC qui se tient ce lundi à 19h. Au menu : iOS 16, macOS 13, watchOS 9… et peut-être de la réalité virtuelle et un MacBook Air.

L’invitation pour la WWDC 2022 avait déjà glissé quelques indices potentiels. Encore quelques heures avant de savoir ce que Tim Cook et les siens réservent aux développeurs et au grand public qui va pouvoir assister à la keynote d’introduction de la conférence des développeurs ce lundi. Si l’on attend évidemment iOS, macOS ou encore watchOS, l’heure est peut-être aussi venue pour Apple de dévoiler les premières bribes d’un nouveau monde que l’entreprise imagine autour de ses produits.

Qu’est-ce que la WWDC 2022 ?

La Worldwide Developers Conference 22, ou conférence des développeurs d’Apple, se tient chaque année au mois de juin et s’adresse aux créateurs de contenus, d’applications et logiciels grâce aux différents systèmes d’exploitation de la marque à la pomme. Cet événement dure cette année du 6 au 10 juin. Il est composé de plusieurs sessions, ateliers et autres rendez-vous afin de permettre aux développeurs du monde entier d’échanger avec les équipes de Cupertino autour des nouveaux OS (iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS) et éventuellement de nouveaux produits ou outils de programmation.

Habituellement, il se tient au Convention Center de San Jose. Mais cette année, comme depuis deux ans, il se déroulera essentiellement en ligne, même si, cette fois, un millier de développeurs et certains médias, dont Frandroid, peuvent se rendre en Californie pour cette conférence hybride. Le temps fort de la WWDC est évidemment la keynote d’introduction qui donne le coup d’envoi de la semaine et se déroule ce lundi 6 juin. Elle sera diffusée en ligne et retransmise au Steve Jobs Theater pour un millier de développeurs qui ont été conviés pour l’occasion.

Quand et où suivre la keynote Apple ?

La WWDC 2022 se tient toute la semaine en ligne. Elle débute par la keynote d’ouverture qui débute ce lundi 6 juin à 19 heures (10h, heure de San Francisco) et est à suivre en direct sur notre site ainsi que sur la chaîne Twitch de Frandroid dès 18h30 avec Arnaud et ses invités.

Pour suivre l’intégralité de la keynote, le discours de Tim Cook et la présentation de chaque OS par ses équipes, Apple diffuse la conférence sur son site Apple.com et sur sa chaîne Youtube. Il suffit donc de lancer la vidéo ci-dessous lorsque la conférence va démarrer.

À noter que la vidéo est préenregistrée et l’événement n’est pas en direct cette année non plus.

Que va-t-on y présenter ?

La WWDC est le lieu de présentation des nouveaux systèmes d’exploitation des iPhone et iPod (iOS 16), des iPad (iPadOS 16), des Mac (macOS 13), des Apple Watch (watchOS 9) ou encore de l’Apple TV (tvOS 16). Toutes les nouveautés y sont dévoilées et laissent souvent entrevoir ce qui équipera les produits de la rentrée (iPhone 14 en tête et Apple Watch Series 8 à venir).

2022 devrait être aussi l’occasion de découvrir enfin la vision de la réalité virtuelle selon Apple. Il est peu probable de voir le casque en version finale, mais les applications possibles devraient être dévoilées, ne serait-ce que pour donner envie aux développeurs de s’y atteler. On murmure aussi l’arrivée d’un nouveau MacBook Air voire d’un Mac Pro sous puce M1 survitaminée.

On vous fait le point sur les attentes dans un article dédié.

