iOS 16 : vous allez enfin pouvoir personnaliser l’écran de verrouillage de votre iPhone

Apple a annoncé la prochaine version d'iOS. iOS 16 permettra de personnaliser en profondeur l'écran de verrouillage de votre iPhone.

À l’occasion de l’ouverture de sa conférence annuelle à destination des développeurs, Apple a dévoilé ce lundi la nouvelle version d’iOS, son système d’exploitation pour iPhone. Comme attendu depuis quelques mois, la firme a ainsi dévoilé de tout nouveaux écrans de verrouillage largement personnalisables pour iOS 16.

iOS 16 pourra ainsi se distinguer largement des précédentes versions de l’OS mobile d’Apple grâce à une personnalisation pour le moins originale du côté d’Apple. Il sera ainsi possible, pour les utilisateurs, de modifier non seulement leur fond d’écran de verrouillage, mais aussi la police d’écriture… comme aux pires heures d’Android. Concrètement, sur iOS 16, les utilisateurs pourront ainsi appuyer longuement sur leur écran de verrouillage afin d’en modifier les différents éléments.

Ainsi, un appui long sur l’heure va permettre de modifier la police et la couleur d’écriture. Un appui long sur l’image de fond d’écran va permettre d’ajouter des filtres ou de modifier la photo.

L’écran de verrouillage personnalisable sur iOS 16 // Source : Capture d’écran Frandroid

En plus de ces fonctions plus avancées de personnalisation, iOS 16 va continuer dans la lancée d’iOS 14 en permettant aux utilisateurs d’ajouter des widgets directement à leur écran de verrouillage. Concrètement, il sera possible d’afficher, directement sur l’écran de verrouillage, son cercle d’activité issu d’Apple Santé, son calendrier ou d’autres éléments. Apple a indiqué que les développeurs tiers pourront eux aussi créer des widgets à ajouter à l’écran de verrouillage.

Une meilleure gestion des notifications

Toujours concernant l’écran de verrouillage, les utilisateurs pourront également revoir la manière dont sont affichées les notifications. Désormais, elles seront superposées en bas de l’écran. Une manière d’éviter le syndrome des trop nombreuses notifications affichées qui peut parfois masquer complètement le fond d’écran de verrouillage. Une autre fonction dévoilée par Apple, Live Activites, va quant à elle permettre de voir, sans avoir à déverrouiller son smartphone, l’évolution d’un statut, que ce soit la musique en cours, un match de football qui se déroule en même temps ou le suivi d’une course Uber.

Apple a également indiqué que ces écrans de verrouillages pourront être personnalisés en fonction de votre Focus. Ainsi, vous pourrez avoir un écran de verrouillage personnel et un autre davantage consacré à votre activité professionnelle. Vous pourrez par ailleurs sauvegarder plusieurs écrans de verrouillage. Enfin, iOS 16 vous permettra de profiter d’écrans de verrouillage préconfigurés avec des animations liées à la météo ou avec des images spatiales.

iOS 16 devrait être disponible pour les utilisateurs d’iPhone dans les prochaines heures en bêta. La version finale devrait quant à elle arriver avec les iPhone 14, à l’automne prochain.

