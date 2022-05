iPhone 14 : iOS 16 intégrerait bien un mode d’affichage « Always-on »

Ça se confirme, Apple aurait bien l'intention d'introduire un affichage « Always-on » sur ses prochains iPhone haut de gamme. C'est du moins ce que laissent entendre de nouvelles rumeurs concernant iOS 16. La prochaine version du système d'exploitation sera présentée d'ici quelques jours.

Nous en parlions la semaine dernière, Apple travaillerait à l’ajout d’un mode « Always-on » voué à ses futurs iPhone. D’après des informations en provenance de l’analyste Ross Young, spécialiste des questions d’affichage, cette nouveauté serait toutefois réservée aux modèles haut de gamme. En d’autres termes aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Engadget donne cette semaine un peu plus de poids à cette rumeur, en rapportant qu’iOS 16 intégrerait bel et bien ce nouveau mode « Always-on » à la liste de ses nouveautés. Pour rappel, la prochaine version d’iOS sera dévoilée durant la conférence WWDC 2022 qu’Apple tiendra le 6 juin prochain.

Avec iOS 16, Apple voudrait rendre l’écran de verrouillage plus utile

S’il se concrétise, ce mode « Always-on » permettra d’afficher en permanence les infos essentielles, même lorsque l’iPhone est verrouillé. La chose se ferait en tirant parti d’une technologie d’affichage OLED LTPO plus avancée, autorisant un une fréquence de rafraîchissement à 1 Hz seulement lorsque l’appareil est en veille. Une spécificité d’affichage, quasi statique, que l’on trouve déjà sur les Apple Watch… et qui aurait dû, selon de précédentes rumeurs, être installée sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max l’an passé.

Notons que l’affichage « Always-on » est courant sur Android, depuis des années, mais il n’a jamais été exploité par Apple sur l’iPhone. Il s’agirait donc d’une nouveauté importante… à défaut d’être incontournable.

D’après Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg souvent bien informé, iOS 16 recèlerait en outre des nouveautés relatives cette fois à l’écran de verrouillage. Apple préparerait notamment des fonds d’écran comprenant des widgets, ou des fonctionnalités similaires, permettant de rendre cet écran plus utile.

On apprend également qu’iOS 16 serait porteur d’un nouveau système de multi-tâches pour l’iPad et d’une fonction permettant également de redimensionner les applications ouvertes sous forme de fenêtres. iOS 16 introduirait enfin des fonctionnalités sociales plus avancées pour l’application Message.

