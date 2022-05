Votre futur iPhone 14 pourrait enfin profiter d’un écran always-on

Apple utiliserait cette année des dalles OLED plus perfectionnées pour ajouter une fonctionnalité intéressante à l'écran de ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : un mode « always-on ». Ce mode permettrait d'afficher en permanence les infos essentielles sur l'écran de verrouillage.

Vous vous souvenez de la technologie de rafraîchissement dynamique ProMotion, utilisée l’an dernier pour l’écran des iPhone 13 Pro ? Elle reviendrait cette année sur les iPhone 14 Pro, mais avec un truc en plus : une fréquence capable de tomber à 1 Hz seulement. L’idée ? Permettre l’ajout d’un mode d’affichage always-on voué à l’écran de verrouillage, mais sans impacter l’autonomie. Une fonctionnalité employée depuis quelques années sur l’Apple Watch pour afficher l’heure et les infos essentielles tout en restant très sobre sur la consommation d’énergie.

Pour rappel, la fréquence de rafraîchissement des iPhone 13 Pro oscille automatiquement entre 10 et 120 Hz en fonction des contenus affichés et de leurs besoins. Cette solution dynamique avait été permise en 2021 par l’utilisation de la technologie LTPO, qui permet justement une grande souplesse sur la fréquence de rafraîchissement.

Apple compterait utiliser des écrans OLED plus performants cette année

C’est en optant cette année pour des dalles LTPO plus perfectionnées, employées notamment par Samsung et Oppo, qu’Apple serait en mesure de descendre encore plus bas en termes de rafraîchissement… et donc d’atteindre tout juste 1 Hz pour l’affichage de contenus statiques lorsque l’appareil est en veille.

Notons que cette information mérite d’être prise au sérieux. Elle émane en effet de l’analyste Ross Young, spécialisé dans les questions d’affichage et souvent bien renseigné quant aux nouveautés qu’Apple s’apprête à ajouter à ses écrans. Par ailleurs, l’ajout d’une dalle LTPO capable de tomber à 1 Hz pour permettre un mode always-on avait préalablement été évoquée par Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg lui aussi bien informé. L’intéressé avait toutefois pressenti cette nouveauté sur les iPhone 13 Pro… et donc un an trop tôt si l’on en croit Ross Young.

Si cette nouveauté se concrétise, les iPhone 14 Pro pourront quoi qu’il soit afficher en permanence certaines informations importantes sur leur écran de verrouillage. On pense en premier lieu à l’heure et à la date, mais aussi à un aperçu des dernières notifications reçues. Reste maintenant à savoir si Apple choisira bien de nous surprendre avec un tel mode. Jusqu’à présent, aucune fuite ne mentionnait concrètement l’ajout d’une fonction always-on sur les iPhone 14 Pro.

