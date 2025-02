L’iPhone 17 Pro pourrait bien mettre votre caméra professionnelle au placard, Apple y croit

Selon les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare une évolution majeure des capacités vidéo de ses prochains iPhone 17 Pro. L’objectif serait de convaincre les créateurs de contenus d’abandonner leurs caméras traditionnelles au profit du smartphone.

Jusqu’à présent, Apple avait principalement mis l’accent sur les performances photographiques de ses iPhone. Mais pour 2025, la firme de Cupertino souhaite franchir un nouveau cap en matière de vidéo. Si les iPhone ont toujours offert de bonnes capacités dans ce domaine, Apple veut désormais en faire un véritable outil de création professionnelle.

D’après Gurman, l’un des objectifs d’Apple pour sa gamme iPhone 2025 serait de séduire la communauté des vlogueurs et autres créateurs vidéo. La marque à la pomme mettrait ainsi fortement en avant ces nouvelles fonctionnalités lors du lancement en septembre prochain, dans le but d’inciter les professionnels à utiliser l’iPhone pour une plus grande partie de leur travail.

Des améliorations techniques attendues

Si les détails précis des améliorations vidéo restent encore à découvrir, plusieurs rumeurs circulent déjà sur les évolutions du système photo de l’iPhone 17 Pro :

Un nouveau design du bloc photo, qui pourrait s’étendre sur toute la largeur de l’appareil

Une mise à niveau du téléobjectif, qui passerait de 12 à 48 mégapixels

Une amélioration de la caméra frontale, avec un capteur de 24 mégapixels au lieu de 12 actuellement

Ces évolutions techniques s’accompagneraient probablement d’améliorations logicielles pour optimiser le traitement et l’édition des vidéos directement sur l’appareil. Apple pourrait, par exemple, enrichir ses fonctionnalités ProRes ou proposer de nouveaux outils d’édition avancés.

En misant sur la vidéo, Apple cherche à s’imposer comme une référence incontournable dans la création de contenu mobile professionnel. Il reste maintenant à voir si la marque arrivera effectivement à faire de l’iPhone un outil créatif encore plus polyvalent qu’il ne l’est déjà, et capable de rivaliser avec des équipements dédiés. Il faudra encore patienter quelques mois avant de savoir si ces améliorations seront suffisantes pour convaincre les professionnels d’adopter massivement l’iPhone comme outil de travail principal.