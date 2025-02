Portrait-robot de l’iPhone 17 Air avec son module photo qui change tout

Apple pourrait changer radicalement le design de l’iPhone 17 Air et par la même occasion celui aussi de tout le reste de la gamme.

Les rumeurs courent bon train depuis six mois maintenant. Apple s’apprêterait à remplacer son modèle Plus par un iPhone plus fin et plus léger.

Samsung a ouvert le bal avec le Galaxy S25 Edge dont un prototype a été présenté en janvier dernier. Est désormais attendue la réponse d’Apple et celle-ci devrait intervenir à la rentrée 2025, coincée entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro.

Compilant toutes les rumeurs que l’on a pu entendre dessus, la chaîne fpt a établi un portrait-robot de cet iPhone 17 Air.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comme un air de Google Pixel

Un design très fin (moins de 6 mm) et reprenant les codes de la coque des iPhone actuels avec des angles arrondis, mais des faces et des bords plats. La nouveauté, ce serait aussi le module photo. Si l’on avait pensé dans un premier temps à une pilule flanquée sur le bord de la face arrière, on découvre aujourd’hui une autre forme de pilule, bien plus massive.

Apple copierait, pour une fois, Google en adoptant un module photo horizontal. Viendrait s’y inscrire un unique capteur de 48 Mpx. Comme le rappelle fpt, l’IA fait aujourd’hui une belle part du boulot. Un grand-angle est capable d’offrir un zoom sans perte en x2. Si la partie logicielle d’Apple est bien ficelée, la recette peut fonctionner comme ça avait été le cas en 2018 avec le Pixel 3 de Google.

Ajoutons que les autres iPhone 17 devraient également adopter cette même signature visuelle. Identique sur l’iPhone 17, le module photo serait plus imposant sur les modèles Pro, proche du rendu d’un Poco X6 Pro, si l’on veut.