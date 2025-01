Le châssis de l’iPhone 17 Air dévoilé par mégarde… avec un arrière-goût de Google Pixel

Une photo en fuite nous renseigne sur le design qu’Apple aurait adopté pour son futur iPhone 17 Air. On y découvre la partie arrière d’un châssis ayant effectivement un faux air de Google Pixel 9. Ce look, très connoté, a été évoqué à de multiples reprises ces derniers mois.

Rendu de l’iPhone 17 Air // Source : MacRumors

Rien est encore certain, et la prudence reste bien sûr de mise, vous connaissez la rengaine, mais une nouvelle photo en fuite tend à étayer un peu plus encore la piste d’un design « à la Pixel 9 » pour le futur iPhone 17 Air. Évoqué par de nombreuses fuites ces derniers mois, ce design inspiré, sciemment ou non, des derniers flagship de Google avait au départ été pressenti pour les iPhone 17 ou 17 Pro. Il semble en réalité qu’il se destinera à l’iPhone 17 Air comme pourrait le confirmer la publication d’un cliché pris sous le manteau.

On y découvre le châssis d’un appareil estampillé Apple, doté a priori d’un unique capteur photo arrière. Une caractéristique évoquée depuis plusieurs semaines déjà pour ce tout nouveau modèle, voulu extrêmement fin (à l’instar du nouveau Galaxy S25 Edge dévoilé hier), et pressenti à la rentrée 2025.

Un design clivant, qui tend donc à se confirmer

Pour rappel, l’iPhone 17 Air est censé faire quelques coupes sombres pour parvenir à une épaisseur maximale de 6 mm (soit 2 mm de moins qu’un iPhone 16 Plus), mais aussi pour arriver sur le marché à un tarif acceptable (moins de 999 dollars selon le Wall Street Journal).

Parmi les sacrifices attendus, la suppression d’un des deux capteurs photo actuellement installés à l’arrière des iPhone 16 « classiques », pour ne plus embarquer qu’un unique module grand-angle de 48 Mpx. Ce compromis, constitutif de ce que serait l’iPhone 17 Air, est clairement visible sur la photo partagée sur X par le leaker Majin Bu.

Majin Bu parle ici de l’iPhone 17, mais cette photo correspondrait bien au châssis de l’iPhone 17 Air // Source : Majin Bu sur X

Si l’on s’en tient à ce cliché, Apple installerait toutefois cet unique capteur photo arrière dans une large bande noire, très similaire visuellement à celle installée, au même endroit, sur les derniers Google Pixel 9. Un parti pris esthétique qui pourrait faire couler beaucoup d’encre.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 17 Air devrait embarquer un processeur A19 couplé à 8 Go de mémoire vive. On y trouverait également une dalle OLED de 6,6 pouces. L’appareil devrait enfin être dévoilé en septembre prochain, parallèlement aux nouveaux iPhone 17 et 17 Pro.