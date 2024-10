Test Google Pixel 9 Pro : cette version compacte a un défaut gênant

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Depuis quelques années, il n’y avait plus que deux choix chez Google : soit un smartphone ultra performant, mais grand, soit un plus petit, mais moins bien équipé.

La neuvième génération de Pixel rebat les cartes et Google opère avec elle un retour aux sources, un retour vers ce que pouvaient proposer des Pixel 3 ou Pixel 4, à savoir toute la technologie d’un très haut de gamme dans un format compact.

Exit les 6,8 pouces du Pixel 9 Pro XL. Ici, 6,3 pouces suffisent. Des différences, il en existe d’autres entre ces deux modèles et nous les avons détaillés dans notre test de son grand frère :

un écran plus petit,

une batterie plus petite,

une charge plus lente.

Voici les divergences entre les deux appareils. Mais pour le reste, c’est absolument identique. Aussi, avons-nous pris le partie de ne pas réécrire notre test du Pixel 9 Pro XL. Les volets logiciel, photo, audio et réseaux et communication sont communs et à retrouver dans le test du Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nous nous attachons ici à traiter des différences notables qu’il peut y avoir entre les deux Pixel, celles citées plus haut, mais aussi les données de performance et d’écran.

Est-il vraiment une copie presque carbone du Pixel 9 Pro XL ou ce Pixel 9 Pro est-il un cran en dessous. Réponse dans ce test.

Enfin un haut de gamme plus compact !

C’est sans doute le point le plus distinctif de ce Pixel 9 Pro. Est-il la version compacte du Pixel 9 Pro XL ou est-ce celui-ci qui est tombé dans un bain de créatine ? On n’aura pas la réponse, mais retrouver un Pixel totalement haut de gamme avec des mensurations mesurées, c’est une excellente nouvelle pour la diversité des Pixel.

Jusqu’au Pixel 4 on avait droit à deux versions de tailles différentes, sans compromis sur les caractéristiques techniques. Google a ensuite fait le choix de ne prendre pour fleuron que le plus grand de ses Pixel, la version Pro.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Pixel 9 Pro renoue avec l’ancienne pratique et c’est très bien pour ceux qui ne souhaitent pas avoir d’énorme smartphone en poche tout en souhaitant bénéficier de toutes les dernières avancées technologiques, et surtout en photo.

Oui parce que c’est bien ce volet qui était majoritairement tronqué sur les Pixel 6, 7 et 8. Exit le téléobjectif réservé aux modèles les plus grands. Le Pixel 9 Pro ne fait pas l’impasse dessus.

La prise en main de ce smartphone tout simplement la même qu’avec le Pixel 9, les deux partageant strictement les mêmes dimensions, la seule différence se jouant de 1 gramme sur le poids.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On a donc des tranches plates et des angles plus arrondis, comparé au Pixel 8. La préhension n’est pas aussi agréable, ce dernier tombant parfaitement dans le creux de la main, mais on s’y fait. J’ajouterai que si le dos mat est une bonne idée, les tranches brillantes le sont moins. Elles agrippent les traces de doigts et glissent facilement. Une coque n’est pas de trop.

Et comme sur toute la gamme 2024, ce Pixel 9 Pro se pare du nouveau module photo « signature » de Google. Oblong, en métal poli il donne une vraie identité au smartphone de Google qui le rend reconnaissable entre tous. Si Google a cédé à la mode des bords plats « à la Apple », il marque sa différence avec cette bande d’objectifs très réussie.

Attention les yeux, c’est lumineux

Plus petit que le Pixel 9 Pro XL, le 9 Pro a bien évidemment une diagonale plus restreinte. De 6,8 pouces, on passe à 6,3 pouces. Ce n’est pas ce que l’on peut appeler un smartphone compact, mais avec les tendances actuelles, il fait partie des plus ramassés.

Petit atout pour ce Pixel 9 Pro, puisque sa définition ne varie pas, il a une meilleure résolution que le Pixel 9 Pro XL : de 486 ppp, on passe à 495 ppp. La différence ne saute pas aux yeux, mais c’est toujours intéressant à relever.

Concernant la calibration, comme il fallait s’en douter, elle est très semblable à celle du Pixel 9 Pro XL, voire même un poil meilleur par endroit.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’est le cas notamment du DeltaE moyen, soit la justesse colorimétrique qui est ici de 3,05 pour une cible à 3. Ça, c’est en SDR, pour les contenus HDR, on grimpe à 6,36 pour une cible à 6. C’est très bon dans les deux cas.

Ce que l’on apprécie aussi, et qui va de pair, c’est la température colorimétrique qui est à quelques points du 6500K recherché. Ni trop chaud, ni trop froid. L’écran du Pixel 9 Pro retransmet les vraies couleurs.

Quant à la luminosité, elle taquine les 2000 nits en SDR et dépasse les 2500 nits en HDR. Autant dire que l’on n’a aucun problème à utiliser cet écran en plein soleil.

Précisons que toutes ces valeurs sont valables pour le mode Adaptatif. Google propose aussi un mode Naturelle dans ses réglages, mais il est moins juste.

La puissance d’un Pixel 9 Pro XL dans un petit format

Le Pixel 9 Pro embarque une puce Tensor G4 ainsi que 16 Go de mémoire vive. Une configuration en tout point identique au Pixel 9 Pro XL. Néanmoins, ce dernier étant plus grand, il a une chambre à vapeur plus à l’aise.

Nous avons souhaité vérifier si le Pixel 9 Pro pouvait être moins performant que son aîné à cause de ce handicap.

Modèle Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro Samsung Galaxy S24 Plus Asus Zenfone 11 Ultra AnTuTu 10 1306808 1254197 947445 1578790 2097970 AnTuTu CPU 405638 370582 272365 435049 447256 AnTuTu GPU 450438 449988 370060 555686 878815 AnTuTu MEM 210324 209672 135611 346929 416645 AnTuTu UX 240408 223955 169409 241126 355254 PC Mark 3.0 13524 12690 11231 17681 21861 3DMark Wild Life Extreme 2579 2599 2241 N/C 5001 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 15 FPS 16 FPS 13 FPS N/C 29.95 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 79 / 44 FPS 72 / 44 FPS 61 / 37 FPS 101 / 65 FPS 115 / 87 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 80 / 84 FPS 87 / 76 FPS 72 / 76 FPS 98 / 111 FPS 116 / 139 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 114 / 139 FPS 120 / 256 FPS 118 / 149 FPS 119 / 260 FPS 120 / 354 FPS Geekbench 6 Single-core 1979 1984 N/C 2158 2085 Geekbench 6 Multi-core 4758 4800 N/C 6808 6634 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6989 6628 N/C 16180 16531 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C N/C N/C 1110 / 1340 Mo/s Voir plus de benchmarks

Passé à la moulinette des benchmarks, il s’en sort à merveille. Tout du moins est-il aussi performant que son grand frère. Aucune mauvaise surprise ici, donc.

En revanche, on rappelle que le Tensor G4 n’est pas le plus performant des SoC haut de gamme actuels. En jeu, par exemple, il se débrouille, mais ne tiendra pas le 60 fps sur un Genshin Impact.

Ajoutons à cela quelques soucis de chauffe qui viennent rapidement brider la puce, limitant d’autant plus ses performances.

Bien sûr, tout ceci, c’est dans un contexte de stress test. En usage classique, le Pixel 9 Pro reste fluide et ne rechigne jamais à jongler entre plusieurs applications. Même si son SoC n’est pas une Ferrari, il demeure un modèle haut de gamme et, à ce titre, suffisamment performant.

Photo

Test photo commun, à retrouver ici dans notre test du Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Logiciel

Test logiciel commun, à retrouver ici dans notre test du Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Aussi autonome qu’un pliable

Voici la dernière différence entretenue entre les Pixel 9 Pro : l’autonomie. De tailles différentes, ils ne sont pas logés à la même enseigne :

Pixel 9 Pro : 4700 mAh

Pixel 9 Pro XL : 5060 mAh

Et oui, 360 mAh de différence, c’est une baisse de 8 % environ. Si l’écran du Pixel 9 Pro est plus petit, c’est bien le seul composant qui diffère de la version XL. Pas de quoi optimiser vraiment la décharge de l’appareil.

Et notre protocole de test personnalisé SmartViser fait office de couperet. Celui-ci respecte un schéma d’utilisation générique du smartphone avec appels, GPS, applications diverses, streaming ou encore jeux vidéo. Et avec ce procédé, on passe de 100 % à 10 % en 11h56, soit presque deux heures de moins que le Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans la fourchette 1000-1300 euros des smartphones que nous avons testés cette année, s’il n’est pas en dernière position, il se retrouve au coude-à-coude avec le Galaxy Z Flip 6 de Samsung… qui est un pliable (et donc beaucoup moins à l’aise en autonomie).

Comparé au Pixel 9 Pro, c’est une dégringolade, ce dernier totalisant 13h49 sur le même test.

Est-ce à dire que le Pixel 9 Pro est un téléphone peu autonome ? Tout dépendra de votre usage. Je m’explique.

Si vous êtes un utilisateur forcené qui, frénétiquement, jette un œil à son smartphone toutes les 30 secondes, que vous jouez à Fortnite H24 ou que vous êtes un photographe de tous les instants : oui la batterie du Pixel 9 Pro fondra comme neige au soleil. La journée d’autonomie ? Dans ces conditions, ça peut passer sur le fil. En jeu, impossible.

Mais si, comme moi, vous utilisez votre smartphone avec un temps d’écran moyen de trois heures par jour, et bien ce Pixel 9 Pro est capable de tenir un peu plus d’une journée. Jamais je n’ai eu peur de rentrer chez moi sans batterie, mais tous les soirs je le charge.

Transition toute trouver pour évoquer la charge du Pixel 9 Pro. C’est la dernière singularité de ce modèle par rapport au XL. Si ce dernier profite d’une charge relativement rapide à 37 Watts (alors que le bloc secteur officiel est à 45 Watts…), le Pixel 9 Pro plafonne à 27 Watts. Pour faire le plein, comptez ainsi 1h30. C’est long en 2024, mais on peut imaginer que cela participe aussi à la durabilité de la batterie.

Sans fil, avec un Pixel Stand, on a du 21 Watts, contre 23 Watts pour le XL et 15 Watts pour le Pixel 9. Une différence qui ne semble être là que pour justifier la montée en gamme.

Audio

Test audio commun, à retrouver ici dans notre test du Pixel 9 Pro XL.

Réseaux et communication

Test réseaux commun, à retrouver ici dans notre test du Pixel 9 Pro XL.

Le Pixel 9 Pro est disponible depuis le 22 août 2024. Voici ses prix officiels :

Pixel 9 Pro 128 Go : 1099 euros

Pixel 9 Pro 256 Go : 1199 euros

Pixel 9 Pro 512 Go ; 1329 euros

Il se décline en quatre finitions : porcelaine, quartz rose, vert sauge et noir volcanique.