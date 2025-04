OnePlus officialise son mini smartphone, la version compacte du OnePlus 13

OnePlus prépare un nouveau smartphone, un successeur à son actuel OnePlus 13, le smartphone haut de gamme de la marque chinoise.

Source : OnePlus

OnePlus vient de confirmer sur Weibo le lancement prochain du OnePlus 13T. Il arrivera en Chine courant avril. Décrit comme étant un smartphone « Small-Screen Powerhouse », il faut s’attendre donc à une version plus compacte du OnePlus 13, mais tout aussi puissante.

Actuellement, nous n’avons aucun détails officiels des caractéristiques de ce onePlus 13T. Néanmoins, on peut trouver des indices grâce à quelques indiscrétions.

Petit, mais costaud

Pour l’aspect compact, il serait ainsi équipé d’une dalle de 6,3 pouces, soit une diagonale bien en-deçà des 6,82 pouces du OnePlus 13.

Malgré sa petite taille, OnePlus parviendrait à lui adjoindre les services d’une batterie de 6200 mAh, soit 200 mAh de plus que le OnePlus 13 ! Une prouesse facilitée sans nul doute pas l’utilisation de la technologie carbone-silicium, de plus en plus en vogue chez les constructeurs chinois.

Quant aux performances, le Snapdragon 8 Elite serait toujours au programme. La question des limitations physiques se pose. Avec moins d’espace disponible, le SoC de Qualcomm pourrait être à l’étroit et mal dissiper sa chaleur. Mais si l’on peut compter sur une chambre à vapeur, on peut y ajouter la technologie WindChaser de OnePlus, laquelle permet de réguler la fréquence du processeur et d’optimiser les performances globales du smartphone, notamment en améliorant la gestion énergétique.

Côté design, on parle d’un dos en verre et d’un châssis en métal. La partie photo comprendrait deux capteurs à l’arrière, en complément du capteur selfie à l’avant.

Dernière rumeur, le prix. On parle actuellement de 550 dollars environ. Nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise en voyant débarquer ce OnePlus 13T en France entre 600 et 800 euros. Il ferait un bon concurrent au tout récent Poco F7 Ultra de Xiaomi.