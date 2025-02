« Nous allons régler ça cette année » : OnePlus lancera une montre plus compacte, davantage adaptée aux petits poignets

Si la OnePlus Watch 3 a encore quelques lacunes face à ses concurrentes, la marque chinoise compte proposer très bientôt de nouveaux modèles pour les corriger.

La OnePlus Watch 3 profite d’une couronne rotative // Source : Chloé Pertuis

À l’occasion de la sortie de la OnePlus Watch 3 la semaine dernière, le site Wareable a eu l’occasion de s’entretenir avec le Dr. Leo Zhang, responsable de la R&D dans le nouveau laboratoire OnePlus Health Lab. L’occasion de faire le point sur les nouveautés de la dernière toquante de OnePlus, mais également sur certaines critiques auxquelles la marque compte s’adresser.

Pour aller plus loin

Test de la OnePlus Watch 3 : une montre Wear OS au design soigné et à l’autonomie gargantuesque

En effet, si la OnePlus Watch 3 est déjà une évolution significative par rapport au modèle de 2024 — ajoutant notamment un électrocardiogramme, un capteur de température, de nouveaux scores de santé et une couronne rotative — elle reste cependant en retrait de la concurrence sur plusieurs points.

Un format plus compact prévu pour cette année

C’est notamment le cas du format de la montre. Rappelons que la OnePlus Watch 3, conçue en acier inoxydable et proposée en un seul format de 47,6 mm, est un modèle plutôt lourd. Comptez ainsi près de 50 grammes sur la balance.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Ce format ne la rend pas adaptée à toutes les morphologies et notamment pour les femmes, généralement avec de plus petits poignets que les hommes. En comparaison, Apple, Garmin ou Samsung déclinent généralement leurs montres en plusieurs formats afin de s’adresser à un maximum de consommateurs. Un point entendu par le Dr. Leo Zhang qui compte l’adresser plus tard dans l’année :

Il est vrai que la montre reste lourde pour un petit bracelet, ce qui concerne typiquement les femmes, mais nous allons régler cela cette année.

Concrètement, on pourrait donc voir l’apparition d’une nouvelle montre OnePlus plus légère, et probablement plus compacte, dès 2025. Rappelons que, l’an dernier, la marque chinoise avait déjà lancé une OnePlus 2R plus légère, mais sans sacrifier les caractéristiques, en utilisant un boîtier en aluminium à la place de l’acier de la OnePlus Watch 2.

Une connexion 4G qui dépendra des opérateurs

Autre absence de la OnePlus Watch 3, la connnexion 4G ne semble cependant pas oubliée par OnePlus. Le Dr. Leo Zhang. Bien que la OnePlus Watch 3 ne propose qu’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, le cadre de OnePlus rappelle que la version chinoise de la montre est bel et bien déclinée en version 4G. Néanmoins, la marque se heurte encore à des freins de la part des opérateurs en Europe :

Nous devons travailler avec les opérateurs pour que les utilisateurs puissent utiliser une eSIM avec un forfait data. Je garde toujours mon téléphone quand je vais m’entraîner dehors, mais beaucoup d’utilisateurs veulent utiliser leur montre seule — surtout que la montre a son propre OS qui peut être utiliser de manière autonome. Donc la 4G est quelque chose sur laquelle nous travaillons, et tant qu’on collabore de manière efficace avec les opérateurs, surtout en Europe, cela devrait arriver aussi.

Là aussi, le Dr. Leo Zhang se veut optimiste, indiquant qu’il était possible qu’une future montre de OnePlus propose à terme cette fonctionnalité. Reste que l’usage de la 4G sur une montre tend généralement à réduire son autonomie.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Or, l’autonomie de plus de quatre jours est l’un des principaux arguments en faveur de la OnePlus Watch 3, surtout compte tenu de son système d’exploitation, Wear OS, particulièrement énergivore.

Prix et disponibilité de la OnePlus Watch 3

Pour rappel, la OnePlus Watch 3 a été annoncée la semaine dernière. Elle sera disponible dans le commerce à partir de ce mardi, au prix de 349 euros.