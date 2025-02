OnePlus va améliorer son suivi de la santé grâce à cette infrastructure géante

À l’approche du lancement de sa prochaine montre connectée, OnePlus dévoile un « Laboratoire Santé » destiné à renforcer ses innovations dans le domaine du bien-être. Cette initiative marque une nouvelle étape pour la marque, qui ambitionne de rivaliser dans le secteur des wearables.

Le suivi d’entraînement sur la OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après une première montre en 2020 au succès mitigé, OnePlus a repris espoir avec la OnePlus Watch 2 en 2024, intégrant Wear OS et des fonctionnalités santé améliorées. Pour consolider ses ambitions, la marque inaugure désormais un site dédié à la recherche médicale et technologique. Installé à Guangdong (Chine), ce laboratoire de 4 840 m² a nécessité plus de deux ans de travaux et un investissement de 13,5 millions d’euros.

Équipé de plus de 100 dispositifs de pointe, le complexe explore des domaines variés : simulation d’environnements sportifs, métabolisme énergétique, capteurs optiques ou analyse du sommeil. Des rumeurs évoquent une prochaine OnePlus Watch 3, qui bénéficierait de ces avancées pour proposer un suivi santé plus précis.

Un hub technologique au service de la prévention

Dirigé par le Dr Zijing Zeng, le laboratoire s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire associant ingénieurs, médecins et experts en biomécanique. « L’innovation doit répondre aux besoins réels des utilisateurs », souligne-t-il. Parmi les installations, une piste de course olympique et des simulateurs d’altitude permettent d’étudier les performances physiques et l’adaptation du corps.

Le site inclut également un espace dédié au sommeil, équipé de radars millimétriques et de capteurs multiparamètres, ainsi qu’un laboratoire cardiovasculaire. Des collaborations avec 30 institutions académiques et médicales alimentent ces recherches, dont certaines ont déjà conduit au dépôt de plus de 100 brevets.

Avec cette infrastructure, OnePlus vise à développer des algorithmes plus fiables pour ses wearables, notamment via l’analyse du métabolisme ou la réduction des interférences lumineuses dans les capteurs PPG. Objectif : rendre la gestion proactive de la santé accessible à tous, tout en préparant le terrain pour ses prochaines sorties. La stratégie n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Huawei qui a inauguré il y a un an son troisième laboratoire santé en Finlande.

