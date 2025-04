Le Google Pixel 9a se dote d’une version d’Android sécurisée et 100% sans Google

Connaissez-vous GrapheneOS ? Ce système d’exploitation conçu pour les Google Pixel permet de les transformer en smartphone 100% sécurisé, 100% sans Google.

Voilà un projet quelque peu ironique. GrapheneOS est une version d’Android alternative à celle de Google, qui permet de se débarrasser de tous les services du géant.

Le comble, c’est qu’elle n’est compatible qu’avec les smartphones Google Pixel. Avec le lancement récent du très bon Pixel 9a, GrapheneOS se met à jour pour gérer le nouveau smartphone, en mode expérimental pour le moment.

C’est quoi GrapheneOS ?

GrapheneOS mise sur la sécurité et la vie privée de ses utilisateurs. Il est basé sur la version open source d’Android (AOSP) et y ajoute un certains nombre de fonctions.

Par exemple, le port USB-C peut être complètement désactivé, laissé activer en permanence, ou un choix intermédiaire le limitant à la recharge de la batterie. Une façon d’éviter de voir son smartphone être hacké par un câble USB ou un port USB malveillant.

L’App Store du téléphone est géré par GrapheneOS directement, mais il est possible de réinstaller la couche Google Play. Dans ce cas, le système de Google sera enfermé dans une sandbox, isolé du reste de GrapheneOS.

La page des fonctions du système est très détaillée et explique la myriade d’ajouts à Android pour le rendre plus sécurisé et protecteur de la vie privée des utilisateurs.

Une première version pour le Pixel 9a

Sur Bluesky, l’équipe de GrapheneOS annonce le support du Pixel 9a en version expérimental. Les fonctions basiques sont bien là comme le Wi-Fi, l’appareil photo ou l’audio.

Le projet avance vite et le smartphone devrait très prochainement être supporté en version stable.