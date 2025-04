Google Message se dote d’une option indispensable pour lutter contre les spams

Comme l’a remarqué Android Authority, Google Messages va se doter d’une option permettant de s’opposer facilement aux messages de démarchage.

Il y a de fortes chances que, si vous avez un numéro de ligne mobile en 2025, vous soyez régulièrement ennuyé par des SMS non sollicités. Heureusement, il existe des techniques pour limiter le spam et Google va s’occuper de les rendre plus intuitives.

2 clics pour dire bye-bye au spam

Si vous avez déjà reçu des messages de promo ou de réclame par SMS, vous savez peut-être que vous avez la possibilité de répondre « STOP » pour signaler à l’expéditeur que vous ne souhaitez plus recevoir de messages de sa part. Sauf que tous les messages ne mentionnent pas forcément cette possibilité de désabonnement. C’est là qu’intervient Google Messages.

L’application est en train de se doter d’une fonctionnalité permettant de se désabonner sans même à avoir à envoyer de messages. À la réception d’un message de promotion, une petite bulle d’aide vous proposant de « vous désabonner pour arrêter de recevoir ces messages » apparaîtra en bas de la fenêtre de discussion. Une fois cliqué, Google Messages vous demandera la raison de votre désabonnement et s’occupera tout seul d’envoyer le fameux « STOP ».

Petite subtilité, si vous choisissez l’option « SPAM », l’application vous proposera alors de ranger définitivement l’expéditeur parmi les numéros indésirables et si des messages continuent d’arriver ils seront envoyés directement vers une boite poubelle. Rappelons tout de même que se désinscrire des messages promotionnels ne vous empêchera pas de recevoir les autres messages plus indispensables, comme les codes d’identification ou autre.

Un peu de patience

La fonctionnalité devrait à terme fonctionner à la fois pour les messages SMS et RCS, mais elle est encore en cours de déploiement, donc pas de panique si vous ne la voyez pas, elle devrait arriver. Google a bel et bien confirmé que l’outil sera disponible en France. Si vous êtes pressés, vous pouvez aussi rejoindre le programme bêta de Google Messages.

En attendant, sachez qu’il existe d’autres méthodes pour signaler des spams par SMS. Comme l’explique la CNIL, vous pouvez le transférer au 33700 pour mettre les autorités sur le coup. À

défaut, si vous voulez obtenir les coordonnées du service client derrière l’envoi, vous pouvez aussi envoyer « CONTACT » par SMS pour recevoir ces informations. Et si c’est des appels indésirables qui vous pourrissent la vie, il existe aussi des solutions.

